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2017年7月25日 / 晚上7点48分 / 14 天前

美国债市：公债收益率因风险人气改善而上涨，等待美联储会议结果

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 财政部标售260亿美元两年期公债获得强劲需求
    * 焦点在周三美联储政策声明
    * 三个月国库券收益率上升，因担心美国触及举债上限

    路透纽约7月25日 - 美国公债收益率周二上升，因股市触及纪录高位
，削减对避险公债的需求，明日美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月政
策会议结束后将公布政策声明。

    美国股市标普500指数周二触及纪录高位，道琼工业指数上涨，受助
于包括麦当劳和卡特彼勒在内的一系列公司季报强劲。
        
    投资者也等待美联储公布政策声明，寻找美联储何时将开始缩减购债
规模和下次升息时机的新线索。
   
    “ '风险' 交易是拉低公债价格的主要原因，”D.A. Davidson固定
收益部门副总裁Mary Ann Hurley说。“在美联储会议结束前，投资者也
有些惴惴不安。”
    
    许多分析师和投资者预期，美联储将在9月政策会议上宣布开始缩减
其资产负债表，但将留意本周美联储会议对行动时机的任何暗示。
        
    预期美联储要等到至少12月才会再次升息。根据CME Group的FedWatc
h工具，期货交易商预期美联储在12月会议升息的机率为53%。
    
    指标10年期公债           价格下跌20/32，收益率从周一的2.25%
升至2.33%。
    
    财政部周二标售的260亿美元两年期公债得到强劲需求，这是本周总
计880亿美元附息公债供应的第一笔。
        
    总体投标倍数为2015年底以来最高，得标利率为2008年10月来最高。
    
    财政部将在周三标售340亿美元五年期公债，周四标售280亿美元七年
期公债。
    
    三个月国库券收益率保持在较高水准，因担忧一旦国会在财政部资金
消耗殆尽前未能上调举债上限，10月到期的债务偿付将被延期。

    上月美国国会预算办公室表示，为避免违约，国会需要在10月初至月
中前批准提高举债上限。    
    
    纽约尾盘，在10月26日到期的三个月国库券          收益率报1.17
%，此前稍早升至1.20%，为2008年10月来最高。
    
     -----------------------1838 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
 
    两年期公债                99-24/32   (-02/32)     1.390    
    五年期公债                99-12/32   (-09/32)     1.883    
    10年期公债                100-14/32  (-20/32)     2.325
    30年期公债                101-26/32(-1-17/32)     2.909(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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