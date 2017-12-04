美国债市：公债收益率在参院通过税改议案后上涨，但升幅受风险所限

* 公债收益率从周五尾盘水准攀升，此前参院通过税改议案

* 特别检察官穆勒的调查，抑制公债收益率的涨势

* 公债投资者怀疑税改对美国GDP带来的影响

路透纽约12月4日 - 美国公债收益率周一下跌，但仍高于周五尾盘所及的水准，受助于在美国参议院周六通过了税改议案后，对国会将完成税改立法的信心增强。

现在，参议院和众议院必须就各自的税改议案版本达成一致。共和党控制参众两院，目标是在年底前将税改法案提交总统特朗普签署生效。

税改的预期增强，令10年期美国公债收益率在亚洲交易时段上涨至2.42%。

不过，到美国交易时段回吐了大部份这些收益率涨幅，因投资者仍担心前美国国家安全顾问弗林和特别检察官穆勒的通俄门调查，分析师称。

周五，弗林认罪，承认曾经向美国联邦调查局撒谎，他表示，将和穆勒就俄罗斯是否干预2016年总统选举的调查合作。

分析师也表示，债市交易商仍然怀疑税改立法将对美国经济造成的影响。

“我认为，总体来说，人们很乐观。看来国会将完成税改立法，”法国兴业银行美国利率策略师Subadra Rajappa说。

“问题是，它将对经济造成的影响如何？这方面不是那么乐观。大家预计不会对经济成长带来很大影响。税改对股市有利，但我们预期，对明年经济成长仅有很温和的影响。”

美股周一一度大幅上涨，标普500指数和道指升至纪录高位，由银行股领涨。诸如股市等较高风险资产上涨，通常会降低对避险的美国公债的兴致。

“全球股市受到消息推动表现亮丽，冒险人气是公债市场的主要驱动因素，”BMO Capital Markets利率策略师Ian Lyngen在致顾户的报告中说。

10年期美国公债价格下跌5/32，收益率报2.385%，较周五收盘水准高出2个基点，但较周一开盘水准低了大约3.5个基点。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (-02/32) 1.810

五年期公债 99-09/32 (-05/32) 2.151

10年期公债 98-27/32 (-06/32) 2.383

30年期公债 99-16/32 (-11/32) 2.775(完) (编译 利棣儿；审校 李军)