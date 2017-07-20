美国债市：公债收益率持平，因标售疲弱抵销欧洲央行宽松政策立场的影响

* 日本央行维持利率不变，推后实现通胀目标的时间预期 * 130亿美元10年期TIPS标售结果为九年来最弱 * 上周初请失业金人数降至近五个月低位 * 费城制造业指数跌至八个月低点 路透纽约7月20日 - 美国公债收益率周四几无变动，因美国10年期通 膨保值债券(TIPS)标售需求疲弱，导致通胀担忧促使欧洲央行维持宽松货 币政策承诺所带动买盘消退。 指标美国公债收益率触及三周低位，和德债收益率一起下滑，因欧洲 央行总裁德拉吉周四称，央行不急于缩减其月度资产购买计划，以寻求安 抚市场，市场臆测欧洲央行可能在今年稍后开始缩减购买计划。 “通胀是目前的主要忧虑。它将主导全球市场，直至情况发生改变， ”MUFG Securities America美国公债交易部主管Thomas Roth说。 在欧洲央行公布政策决定前，日本央行周四稍早维持利率目标不变， 并下调其通胀预期。 分析师表示，对通胀偏低的担忧，可能促使美国联邦储备理事会(美 联储/FED)在下周政策会议上按兵不动。 分析师说，欧洲央行和日本央行对通胀持谨慎看法，且上周公布的6 月美国消费者物价指数令人失望，投资者对美国最新的通膨保值债券(TIP S)标售反应冷淡。 “无人问津。现在很难让人对通膨保值工具感到兴奋，”Jefferies & Co.货币市场策略师Tom Simons说。 根据美国财政部数据，130亿美元10年期TIPS的投标倍数为1.98，是2 008年7月来最低。 纽约尾盘，指标10年期美债 收益率下跌0.2个基点，至2. 266%。路透数据显示，该收益率盘中触及三周低位2.243%，跌穿其50日移 动均线。 欧洲央行公布最新政策声明，且德拉吉在记者会上发表讲话后，德债 收益率下跌，美国公债收益率最初跟随其走势。10年期德债 收益率交投在狭窄区间内，下跌0.4个基点，至0.535%。 对美国公债的需求稍早受限于大量公司债发售，根据汤森路透分支IF R提供的数据，本周迄今，公司债发售规模总计超过430亿美元。 经济数据方面，劳工部表示，截至7月15日该周，美国一周初请失业 金人数降至23.3万人，为2月来最低。 美国费城联邦储备银行7月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动 指数降至19.5，为八个月来最低。 -----------------------1908 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-204/256 1.3562 0.000 三年期公债 99-246/256 1.5134 -0.006 五年期公债 99-168/256 1.8229 0.002 七年期公债 99-128/256 2.0776 -0.002 10年期公债 100-244/256 2.266 -0.002 30年期公债 103-72/256 2.8361 -0.009(完) (编译 利棣儿；审校 母红)