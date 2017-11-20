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美国债市：公债收益率攀升，关注美联储会议记录
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#债券
2017年11月20日 / 晚上8点31分 / 更新于 1 天前

美国债市：公债收益率攀升，关注美联储会议记录

2 分钟阅读

    * 关注美联储会议记录
    * 公债收益率曲线触及2007年底以来最平
    * 感恩节假期前预计交投清淡

    路透纽约11月20日 - 美国公债收益率周一攀升，投资者等待美国联
邦储备理事会(FED/美联储)周三公布上次会议记录，本周没有重大经济数
据发布，且在周四感恩节假期前预计交投清淡。

    美联储在11月1日结束为期两天的会议后决定保持利率不变，并指出
美国经济增长稳健，就业市场不断增强，并淡化了近期飓风给经济造成的
影响。
    
    投资者将仔细研读美联储会议记录，从中寻找12月升息可能性的新线
索。

    “本周的焦点应该是周三的会议记录，”Cantor Fitzgerald驻纽约
的利率策略师Justin Lederer表示。
    
    根据CME Group的FedWatch工具，利率期货交易员现预计美联储12月
升息的可能性为92%。
    
    指标10年期公债价格          跌5/32，收益率报2.37%，上周五为2
.35%。

    两年期/10年期公债收益率曲线也继续趋平，收益率差收窄至2007年
底以来最窄61个基点。
   
    近期收益率曲线趋缓，因投资者消化美联储将继续升息的预期，且预
计财政部将增加公债发行量，重点发行中短期公债。
    
    “过去几个月看到的收益率曲线趋平的势头是一个长期走势，因市场
认为美联储将会继续升息，”Jefferies的货币市场经济学家Thomas Simo
ns说。
    
    与此同时，低通胀和全球对收益率的需求也支撑长期公债。
    
    “我们仍处于相对低通胀的环境中，全球投资者仍认为，我们的收益
率曲线仍存在相对价值，”Simons说。
    
    公债收益率稍早一度走低，跟随德债跌势，之前德国总理梅克尔称，
她组建三方联合政府的努力失败。
    
    这一发展使德国陷入数十年来最严重的政治危机中，该国可能重新举
行大选。这令人质疑梅克尔的政治前途。
    
       -----------------------1919 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                99-17/32   (-02/32)     1.755
    五年期公债                99-18/32   (-05/32)     2.092
    10年期公债                98-30/32   (-05/32)     2.370
    30年期公债                99-05/32   (+01/32)     2.793(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)

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