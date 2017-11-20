美国债市：公债收益率攀升，关注美联储会议记录

* 关注美联储会议记录 * 公债收益率曲线触及2007年底以来最平 * 感恩节假期前预计交投清淡 路透纽约11月20日 - 美国公债收益率周一攀升，投资者等待美国联 邦储备理事会(FED/美联储)周三公布上次会议记录，本周没有重大经济数 据发布，且在周四感恩节假期前预计交投清淡。 美联储在11月1日结束为期两天的会议后决定保持利率不变，并指出 美国经济增长稳健，就业市场不断增强，并淡化了近期飓风给经济造成的 影响。 投资者将仔细研读美联储会议记录，从中寻找12月升息可能性的新线 索。 “本周的焦点应该是周三的会议记录，”Cantor Fitzgerald驻纽约 的利率策略师Justin Lederer表示。 根据CME Group的FedWatch工具，利率期货交易员现预计美联储12月 升息的可能性为92%。 指标10年期公债价格 跌5/32，收益率报2.37%，上周五为2 .35%。 两年期/10年期公债收益率曲线也继续趋平，收益率差收窄至2007年 底以来最窄61个基点。 近期收益率曲线趋缓，因投资者消化美联储将继续升息的预期，且预 计财政部将增加公债发行量，重点发行中短期公债。 “过去几个月看到的收益率曲线趋平的势头是一个长期走势，因市场 认为美联储将会继续升息，”Jefferies的货币市场经济学家Thomas Simo ns说。 与此同时，低通胀和全球对收益率的需求也支撑长期公债。 “我们仍处于相对低通胀的环境中，全球投资者仍认为，我们的收益 率曲线仍存在相对价值，”Simons说。 公债收益率稍早一度走低，跟随德债跌势，之前德国总理梅克尔称， 她组建三方联合政府的努力失败。 这一发展使德国陷入数十年来最严重的政治危机中，该国可能重新举 行大选。这令人质疑梅克尔的政治前途。 -----------------------1919 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-17/32 (-02/32) 1.755 五年期公债 99-18/32 (-05/32) 2.092 10年期公债 98-30/32 (-05/32) 2.370 30年期公债 99-05/32 (+01/32) 2.793(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)