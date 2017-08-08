美国债市：公债收益率攀升，此前三年期公债标售需求强劲

* 美国三年期公债标售结果显示需求强劲

* 焦点在230亿美元10年期公债标售

路透纽约8月8日 - 美国公债收益率周二上升，受助于在交投总体淡静的情况下，三年期公债标售需求强劲。投资者等待本周稍后的公债供应，且预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在下月缩减资产负债表。

今天成交量为正常交易日平均水平的一半，分析师说，因适值盛夏，且日本市场下周因假期休市。日本央行是持有最多美国公债的外国投资者。

周二进行的美国三年期公债标售得到强劲需求，得标利率为1.520%，标售前二级市场收益率为1.530%。

需求规模达到751亿美元，投标倍数为3.13，为2015年10月以来最高，高于上月标售的2.87。包括外国央行在内的间接投标购买了其中的64.1%，高于7月时标售的52.6%。

“我们之前预期标售将得到强劲需求，结果基本上和我们的预期一致，尽管美国公债价格在标售前上涨，令我们却是有点担心，”BMO Capital Markets固定收益策略部门董事Aaron Kohli说。

投资者现在等待周三进行的230亿美元10年期公债标售。

法国兴业银行在一份研究报告中说，从绝对水平来看，目前10年期公债的收益率偏低，有必要进一步压低价格，以吸引买家。

法国兴业银行补充说，另一个不力的因素是，之前六次10年期公债标售，有五次收益率都高于市场预期。

纽约尾盘，美国10年期公债收益率升至2.274%，周一尾盘报2.257%。

美国30年期公债收益率上升至2.858%，稍早触及一周高位，上日报2.837%。

在标售后，美国三年期公债收益率从周一的1.505%升至1.510%。

周二美国公债收益率曲线连续第三天走陡，五年期和30年期公债收益率差升至103个基点。

整体而言，收益率曲线走陡暗示，投资者可能最终消化通胀有所上升，尤其是上周美国非农就业报告显示7月薪资增长加速后。

美联储在一段长时间采取量化宽松政策后，投资者准备迎接美联储将在9月开始缩减资产负债表等重大事件。一些分析师称，美联储即将开始缩表，令美联储在今年再次加息的必要性大大降低。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)