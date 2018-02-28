美国债市：公债收益率曲线进一步趋平，鲍威尔对经济的乐观看法继续发酵

* 2月美国公债有望连续第二个月录得投资亏损 * 美国两年期公债收益率触及2008年9月来最高 * 月末买盘和股市震荡燃点对公债的买需 * 成屋待完成销售和制造业数据暗示美国经济成长远远谈不上强劲 路透纽约2月28日 - 美国长短债收益率差周三进一步缩窄，美国联邦储备理事会(美联 储/FED)主席鲍威尔周二对经济的乐观评估，使对联储加速升息押注升温。 分析师表示，典型的月末买需，以重新平衡投资组合，以及股市交投震荡，也燃点对美 国长债的买需。 周三收益率下跌，缩减了2月公债的投资损失。根据彭博和巴克莱编撰的指数，美国公 债 1月录得1.36%的投资亏损，为2016年11月来最差月度表现。 交易商纷纷建立收益率曲线趋平仓位，因尽管通胀仍低于2%的目标，美联储开始逐步上 调关键的短期借贷成本。 收益率曲线在1月触及十年来最平水准，令投资者担心，收益率曲线会否最终会出现倒 挂现象，即短债收益率高于长债收益率。 收益率曲线倒挂在之前美国经济衰退时经常出现。 不过，许多分析师和交易商预期，收益率曲线在今年不会出现倒挂。 “可能在美联储紧缩周期结束时，我们可能会看到收益率曲线倒挂，但今年年底不会出 现，”R.W. Pressprich & Co.机构债和政府公债交易部门主管Larry Milstein说。 鲍威尔淡化了对收益率曲线倒挂的担忧。“我认为目前收益率曲线的状况没有问题，” 他表示。他是在众议院金融服务委员会就半年度货币政策作证的问答环节表达了上述观点。 **新任美联储主席** 鲍威尔周二在答问环节表示，美国经济自12月以来增强，他对通胀将攀升抱有信心，之 后，公债收益率曲线趋平。 鲍威尔的言论引发市场押注，美联储可能在今年加息四次，较12月美联储决策者的预估 多一次。 这是他出任美联储主席后的国会首秀，周四他将在美国参议院金融委员会作证。 Tradeweb数据显示，五年期和30年期公债收益率差 报48.05个基点，低 于周二尾盘的49.85个基点。 两年期公债 收益率盘中触及2008年9月来最高2.286%，尾盘报2.262%，略低 于周二尾盘。两年期公债对交易商对美联储政策的看法十分敏感。 长债收益率下跌，因预期美联储加快升息步伐，会抑制美国通胀和经济成长。 指标美国10年期公债收益率 报2.870%，日内下跌近4个基点。 周三发布的一系列经济数据疲弱，支撑美国经济并未火力全开的观点。 美国政府将去年第四季国内生产总值(GDP)环比年率下修至成长2.5%。2月芝加哥采购经 理人指数(PMI)降幅超过预期，1月美国成屋待完成销售意外减少。 -----------------------2000 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-250/256 2.262 -0.004 三年期公债 99-134/256 2.4176 -0.010 五年期公债 99-226/256 2.6502 -0.019 七年期公债 99-172/256 2.802 -0.037 10年期公债 98-248/256 2.8697 -0.038 30年期公债 97-132/256 3.1283 -0.047(完) (编译 利棣儿；审校 母红)