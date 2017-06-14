美国债市：公债收益率缩减跌幅，交易商质疑美联储对前景的鹰派看法

* 美联储今年内第二次加息 * 美联储预计今年余下时间再加息一次 * 公债收益率日内下跌，交易商称通胀疲弱妨碍美联储行动 路透纽约6月14日 - 美国公债收益率周三缩减跌幅，但日内仍然下跌 ，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布升息，及从今年开始缩减所 持公债和其它证券规模，并预计今年余下时间再加息一次。 这是美联储今年内第二次加息。根据美联储发布最新的经济预估，决 策者预期中值是今年底前再加息一次。美联储发布政策声明时，同时发表 了这份经济预估报告。 美联储政策声明的鹰派基调，令公债收益率从稍早水准上涨，短期两 年期美债和指标10年期美债收益率差降至78.58个基点，为9月9日来最小 。 尽管美联储暗示近期通胀回落被视为是暂时现象，但中长期美债收益 率仍然距离稍早触及的11月来最低水准不远。周三稍早的数据显示，5月 美国消费者物价和零售销售数据疲弱，引发市场质疑美联储能否在今年下 半年再升息，令中长期美债收益率降至11月来最低。 较短期公债收益率日内仍然下跌，因鉴于近期通胀数据疲软，交易商 质疑美联储对前景的鹰派看法。 美国劳工部周三稍早公布，美国5月消费者物价指数(CPI)较前月下降 0.1%，扣除食品和能源的核心CPI较上年同期上涨1.7%，为2015年5月来最 小升幅。 “单单基于基础数据，市场仍然很怀疑美联储可以再加息，”美银美 林美国短期利率策略部门主管Mark Cabana表示。 美国10年期公债 收益率尾盘报2.138% ，此前触及11月10 日来最低2.103%。美国30年期公债 收益率尾盘报2.780% ，此 前触及11月9日来最低2.765%。 美国两年期和三年期公债收益率尾盘报1.343%和1.476%，周二尾盘报 1.363%和1.505%，今日稍早降至八日低位1.290%和1.417%。 “美联储政策声明和经济预估很大部份都略显鹰派，”驻纽约的法国 兴业银行美国利率策略部门主管Subadra Rajappa说，“关键点...是真的 将取决于通胀轨迹。” -----------------------1948 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-210/256 1.3432 -0.020 三年期公债 100-20/256 1.4733 -0.032 五年期公债 100-28/256 1.7268 -0.053 七年期公债 100-76/256 1.9541 -0.065 10年期公债 102-28/256 2.1377 -0.069 30年期公债 104-112/256 2.7805 -0.082(完) (编译 利棣儿；审校 李军)