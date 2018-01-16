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January 16, 2018 / 9:55 PM / a day ago

美国债市：公债收益率跟随欧债收益率下跌，收益率曲线为10年来最平

2 分钟阅读

    * 美国公债收益率周二下跌，因有关欧洲央行的报导
    * 五年期和30年期公债收益率差触及10年来最低

    路透纽约1月16日 - 美国长期公债收益率周二早上跟随欧洲公债收益率一起下跌，此前
路透报导，欧洲央行并未准备好在下周政策会议上结束购债计划。
    
    “德债收益率回落，我们看到这给美国市场造成一定的外溢影响，”法国兴业银行的美
国利率策略部门主管Subadra Rajappa说。
    
    长期美国公债收益率稍早跌至一周低位，两年期公债          收益率在上周五触及逾
九年高位后续升。1955 GMT，指标10年期公债           收益率低于周五收盘水平，尽管
在中午交易中扳回部分跌幅。
        
    路透周二报导，欧洲央行不太可能在下周的会议上放弃继续购债承诺，因政策制定者需
要更多时间评估经济和欧元的前景。
    
    周二盘中的收益率走势可能不是特别有意义。“总的来说，今日波动率很低，”Jeffer
ies & Co货币市场分析师Thomas Simons说。
    周二，美国五年期和30年期公债收益率差触及10年来最低，降至47.6个基点，美国公债
收益率曲线在上周大部分时间趋陡后重拾走平趋势。
        
    短债和长债的收益率差缩窄，因投资者消化美联储将加息的预期，尽管长期通胀预期仍
然偏低。
        
    根据CME的FedWatch工具，利率期货市场消化的美联储在3月加息的机率在72%以上。 
        
    本周没有很多的数据公布，所以市场可能会聚焦华盛顿。随着美国政府临时拨款议案将
在周五到期，投资者将关注国会会否来得及通过新的拨款议案，以避免政府停摆。
        
    市场将留意本周美联储官员的讲话。特别是周五美联储负责金融监管的副主席夸尔斯的
讲话，夸尔斯上任时间不长，外界对他的政策立场还不是十分清楚。
    
    在周二尾盘，2021 GMT，指标10年期公债           收益率跌至2.544%，周五收报2.5
52%。
        
    美国两年期公债          收益率报2.018%，高于周五的2.002%

    -----------------------2024 GMT-------------------------     
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-186/256   2.0183    0.016
    三年期公债                99-164/256   2.1245    0.009
    五年期公债                98-240/256   2.3534    0.005
    七年期公债                98-144/256   2.4762    -0.005
    10年期公债                97-120/256   2.5426    -0.009
    30年期公债                98-96/256    2.8309    -0.022(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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