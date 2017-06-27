FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 个月前
美国债市：公债收益率跟随欧债收益率攀升，受助于德拉吉的乐观讲话
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年6月27日 / 晚上8点29分 / 1 个月前

美国债市：公债收益率跟随欧债收益率攀升，受助于德拉吉的乐观讲话

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 欧洲央行总裁德拉吉称欧元区经济正在逐步复苏
    * 美联储主席叶伦称逐步升息是合适的
    * 五年至30年期公债收益率曲线创2007年来最平水准
    * 财政部标售340亿美元五年期公债

    路透纽约6月27日 - 美国公债收益率周二上涨，和欧债收益率走势一
致，此前欧洲央行总裁德拉吉发表讲话，引发市场预期欧洲央行距离宣布
缩减刺激政策靠近一步。
    
    欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的讲话暗示，央行将可能调整其刺激政策
，以免随着经济复苏，货币政策变得过于宽松。德拉吉周二称，尽管欧元
区经济正在逐步复苏且通胀上升，但欧元区仍需要欧洲央行“相当程度”
的货币宽松措施支持。            

    “德拉吉讲话的乐观基调令市场意外，”Seaport Global董事总经理
Tom di Galoma说。  “欧债受他的言论拖累下跌。”
        
    美国公债收益率上涨，和欧债收益率走势一致。
    
    指标10年期公债           价格下跌18/32，收益率从周一尾盘2.14
%升至2.20%。
        
    五年期和30年期公债收益率差              在稍早曾降至2007年底
来最低的92.70个基点后反弹。
    
    两年期和10年期公债收益率差              盘中也降至9月2日来最
低76.80个基点。
    
    在过去一个月，公债收益率曲线趋平，因包括纽约联储总裁杜德利在
内的美联储官员暗示，美联储很可能进一步收紧政策。
    
    这些官员的讲话导致对利率变动反应敏感的中短期公债跑输，而对经
济成长缓慢和低通胀的担忧支持长债。
    
    投资者寻找较高收益，也带动长债上涨。
    
    美联储主席叶伦周二表示，我们相信逐步加息是合适的，我们正密切
关注通胀预期。            
    
    费城联储总裁哈克称，如果通胀继续回落，美联储可能不得不重新考
虑其升息计划。
    
    财政部周二标售340亿美元五年期公债，需求为四个月来最弱。投标
倍数为2.33，此为2月来最低。
    
    得标利率为1.828%，略高于标售前二级市场的水准。
    
    美国财政部周三将标售280亿美元七年期公债，这是本周总计880亿美
元附息公债标售的最后一笔。
        
    财政部周一标售260亿美元两年期公债，得到强劲需求。
    
    -----------------------1850 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                99-25/32   (-01/32)     1.369
    五年期公债                99-23/32   (-08/32)     1.813
    10年期公债                101-18/32  (-18/32)     2.200
    30年期公债                105-07/32  (-32/32)     2.743(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below