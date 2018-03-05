美国债市：公债收益率跟随股市上涨，因贸易战忧虑缓和

* 美国公债收益率上涨，因股市反弹 * CVS发债400亿美元，为收购安泰保险交易融资 路透纽约3月5日 - 美国公债收益率周一下午攀升，因美国股市反弹，且在资深共和党 员促请美国总统特朗普重新考虑对进口钢铝征收关税的计划后，对贸易战的担忧缓解。 美国众议院议长莱恩促请特朗普政府不要推进上周宣布的钢铝新关税计划，因对经济构 成风险。分管贸易问题的众议院筹款委员会主席共和党人Kevin Brady表示，美国消费者不 应该被迫为商品支付更高的价格。 不过，特朗普表示不会放弃该计划，他说，关税计划不会引发贸易战。特朗普曾鼓吹关 税计划是振兴美国钢铝行业的途径之一。 “钢铝贸易战将使一小部分受益，但会损及更多人的利益，且会推高物价，”D.A. Dav idson固定收益交易部门副总裁Mary Ann Hurley说。 标普500指数 较周五收盘上涨1.2%，道琼工业指数 上升1.4%。指标美国公 债 收益率尾盘报2.884%，较上周五收盘攀升2.7个基点。 特朗普决心推进对进口钢征收25%关税，对进口铝征收10%关税的计划，引发欧盟、加拿 大、中国和巴西等贸易伙伴的报复威胁。这一消息拖累全球股市下跌，因投资者担心贸易战 可能导致全球经济成长脱轨。 以中国为例，该国可能通过征收报复性关税，或央行抛售美国国债的形式进行报复。 “我不认为，以央行抛售美国国债为特征的贸易战真的在各国政府的考虑之列。但有可 能在一段时间内，对特定行业的产品征收报复性关税，”BMO Capital Markets美国利率策 略负责人Ian Lyngen表示。 对美国药房连锁店CVS Health Corp 本周将发行超过400亿美元新债，为其收购 安泰保险 交易融资的预期，周一也提振公债收益率。在市场需求没有额外增加的情 况下，大规模新债发售将拉低固定收益产品的价格。 公债收益率全线上涨，但均交投在上周的区间之内。美国两年期公债 收益率 尾盘报2.244%。长债也承压，30年期公债 收益率尾盘报3.16%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)