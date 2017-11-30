美国债市：公债收益率随美股急升，有消息称参议院税改提案获关键支持

* 麦凯恩支持美国参议院税改议案 * 周四的美国经济数据也支撑美债收益率 路透纽约11月30日 - 美国公债收益率周四大幅上升，与美股飙升走势一致，因有消息称，参议员麦凯恩已经表态支持参议院版本的税改议案，这可能降低议案在国会获得最终通过的难度。 10年期美国公债收益率急升至五周高位，两年期券收益率触及仅略低于1.8%的九年新高。 30年期券收益率升至两周高点。 不过，后来公债收益率回吐约一半涨幅，因一些市场参与者怀疑目前这份减税计划的效果及其对美国经济成长的影响。 “人们(正在)观望市场的本能反应，而后回去购买美债，”BMO Capital Markets驻纽约的利率策略师Aaron Kohli说。“市场要么是对减税计划本身，要么是对此事的结果缺乏信心。也或许两者兼而有之。” 麦凯恩表示，该议案“远算不上完美”，但将提振经济，并为所有美 国人带来税收优惠。 对于共和党和民主党提出的修正案，共和党掌控的参议院料开始进行 或将无序的连续投票(vote-a-rama)，之后在周四稍晚或周五稍早进行最 终表决。 美国数据显示通胀上升和初请失业金人数下降，强化对美联储下月加 息及明年继续升息的预期，稍早曾提振美债收益率走势。 美联储偏爱的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数10月上升0 .2%，与9月升幅相当。 “今天的通胀数据足以带动较长期公债收益率回升至高位，”FTN Fi nancial利率策略师Jim Vogel表示。 美国初请失业金人数下降也提振公债收益率。数据显示，11月25日止 当周，初请失业金人数经季调后降至23.8万人。 10年期公债收益率 升至2.415%，稍早曾触及五周高点2.4 37%。周三尾盘报2.376%。 美国两年期公债收益率 触及九年高位1.798%，周三尾盘报 1.762%。两年期公债是对利率预期变化最敏感的债券。 美国30年期公债收益率 上扬，报2.833%，盘中触及两周 高点2.869%；周三尾盘报2.817%。 -----------------------2129 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-30/32 (-02/32) 1.790 五年期公债 99-11/32 (-08/32) 2.143 10年期公债 98-18/32 (-11/32) 2.413 30年期公债 98-12/32 (-10/32) 2.832 (完) (编译 郑茵/李爽 审校 戴素萍/龚芳)