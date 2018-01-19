美国债市：投资者热捧美国通胀保值债券，因预期通胀将攀升

路透纽约1月18日 - 美国政府周四标售130亿美元通胀保值债券(TIPS)，受到投资者热捧，当前衡量投资者对长期通胀前景看法的10年期损益平衡通胀率，上升至将近一年来最高。

美国最新标售的10年期TIPS投标倍数为逾三年半来最高，投资者吸纳了本次标售的将近90%供应。

对TIPS的强劲需求显示出，市场益发相信全球需求好转将使物价压力越来越大，从而将推升国内通胀率达到美联储的2%目标。

“把TIPS纳入资产配置的情况一直颇为强劲，”巴克莱驻纽约的全球通胀相关资产研究主管Michael Pond说。“这一切都与全球增长加快有关。”

Pond说TIPS短期内可能过热。“估值越来越有点过度，”他说。

分析师说，全球企业活动好转已对石油及其他大宗商品构成提振，更加巩固通胀攀升的看法。

在美国，交易员押注上月通过的30年来规模最大的联邦税改法案可能会推高通胀。包括沃尔玛(Wal-Mart)和苹果在内的几家美国大型企业表示，由于大幅减税，他们计划提高薪资和/或派发一次性奖金。

美国劳工部上周公布，12月基础消费者物价上升0.3%，为11个月来最大月度涨幅，因房租和医疗保健成本增加，提振今年通胀将会加速的预期。

在通胀有可能加速上升的情况下，投资者将资金投向专注TIPS的基金。据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示，截至1月10日当周，这类基金的资产规模增至680.1亿美元的纪录高位。

分析师称，资金持续流入这类基金刺激了对TIPS供应的需求。

财政部数据显示，周四标售的10年期TIPS的得标收益率为0.548%，创两年来最高，但低于交易员的预期。

投标倍数为2.69，为2014年5月以来最高。

Tradeweb显示，在公开市场上，普通10年期美国公债与10年期TIPS的收益率之差周四升至2.09%，为2月以来最高水准。(完) (编译 李婷仪/汪红英；审校 张荻)