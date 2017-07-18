美国债市：日本5月再次买入美国公债，中国连续四个月增持

路透7月18日 - 美国财政部周二发布的数据显示，日本在5月再次买入美国公债，保持了其作为美国最大债权国的地位；中国则连续第四个月增持美国公债。

日本5月持有的美国公债规模从4月的1.107万亿美元增至1.111万亿美元，3月的持有规模为1.121万亿美元。

中国持有的美国公债规模从4月的1.092万亿美元增至1.102万亿美元，为继日本之后的第二大持有国。

中国对美国公债的持有规模增加，与其外汇储备增长的步调一致，此前中国收紧资本管控且美元走贬。

整体而言，外资买入463.7亿美元美债，为2015年6月买入720.1亿美元后的最大买进规模。4月外资卖出225.3亿美元美国公债。

与此同时，外国民间投资者和政府机构5月买入的美国长期公债规模为10个月最多。5月道琼工业指数和标普500指数录得涨幅，指标公债收益率连续第二个月下跌。

外资5月买入919亿美元美国长期资产，超过前月修正后的97亿美元。5月买入规模为2016年7月买进951亿美元后的最高水准。

他们买超包括较短期公债在内的美国资产，总计买入573亿美元，不过低于4月修正后的744亿美元。(完) (编译 侯雪苹/李爽 审校 张荻/王颖)