美国债市：本周标债规模逼近纪录高位，五年期公债标售需求尚可

路透纽约2月21日 - 美国财政部周三标售350亿美元五年期公债，投资人需求尚可；政府增发公债为特朗普总统的税改及两年预算协议提供融资，本周将标售大批公债。

本周标债规模达2,580亿美元，为历年来三日期间次高巨量，与2010年8月所创纪录高位仅差10亿美元。

去年12月签署的税改案料令联邦债务暴增高达1.5万亿美元，而预算协议则将在未来两年内令政府支出扩大近3,000亿美元。

“整体来说，这场标售相当不错。美国债市今天十分淡静，债券标售是在压力下进行，”纽约Cantor Fitzgerald分析师Justin Lederer指出。

此次标债显示，从政府直接购买公债的大型机构，即直接竞购者认购12.7%的债券，为2017年8月以来最高占比。

通过中间商购债的那些机构，即间接竞购者认购58%的公债，为2017年4月以来最低占比。

一级交易商的占比为29.3%，略低于之前四次标债的平均水准。

**关注海外需求**

间接竞购者的认购比例下降，可能暗示外国需求减弱，因为这部分认购以往都被视为海外需求的风向标。

“其中仍存在一些关联，”满地可银行资本市场利率策略师Aaron Kohli表示。

海外银行是美国公债的重要买家，若这方面需求有所减弱，将会影响美国的筹资能力。

“间接需求有些疲弱，”Kohli谈到周三的五年期公债标售时说。“我们注意到日本资金有一些外流，这可能是因为无法对该曝险进行对冲...真正强劲的是直接买家，不受任何影响，我认为这些买需来自大型国内基金经理人。”

现在，投资者将聚焦于周四的280亿美元七年期公债发行。

“对于许多海外账户而言，参与七年期券的发行十分合适，因此我们将给予非常密切的关注，”DRW Trading在芝加哥的市场分析师Lou Brien说。

七年期公债收益率最新报2.869%，接近2011年4月以来高位。

五年期公债发行的得标收益率为2.658%，投标倍数为2.44。

尽管发行规模扩大，投标倍数仍达到过去四次标售的平均水平。

此次公债标售后，五年期美国公债收益率起初基本持平，后来攀升至2.689%，为2010年4月以来最高水平。此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新政策会议纪录显示出对于需要继续加息的信心。

周三早些时候发行的两年期浮动利率债券需求低迷。杰富瑞集团(Jefferies)驻纽约的资深货币市场分析师Tom Simons称，投标倍数为2.75，是2014年1月此类债券开始发行以来的纪录最低水平。

有关美联储2018年可能加息多达四次的预期提振了美国两年期公债收益率，隔夜升至九年高点2.282%。(完) (编译 龚芳/李爽/郑茵/王灿；审校 王丽鑫/张荻/王颖/徐文焰)