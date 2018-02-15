美国债市：美国公债收益率下跌，但上行趋势料未改变

路透纽约2月15日 - 美国公债收益率在近日大幅升高后周四下滑，因 投资者对公债的卖盘暂竭，且为更多和通胀相关的波动性，可能进一步推 高公债收益率的情境作准备，重新调整公债头寸。 美国指标10年期公债收益率稍早触及四年新高2.944%，之后回落。该 收益率年内迄今已攀升接近50个基点。 美国两年期公债收益率从九年峰值回落。这券种对加息预期反应最敏 感。 研究公司Taylor Global Vision创始人兼总裁John Taylor称，收益 率会在3月底再次走高，这将是一个重要的高位。 “也许市场没有看到经济前景有重大的麻烦，或者只是在等待时间， ”Taylor说，“我们的看法是，无论世界经济如何发展良好，收益率的临 界点是当股票开始持续下跌。我们的周期表明，这是5月初开始。” 周四美国公布1月生产者物价指数(PPI)上涨，这份报告对美国债市无 甚影响，但为通胀不断上升趋势提供了进一步证据。 美国联邦基金利率期货继续消化美联储下月加息的概率在80%以上，6 月再次加息的概率为60%。 “在今年初，对今年美国加息四次的预设情景是市场普遍的想法，但 不是共识。今日，几乎完成达成全面共识，”FTN Financial利率策略师J im Vogel说。 美国10年期公债 收益率尾盘报2.896%，低于周三尾盘2.9 13%，周四稍早一度触及逾四年峰值2.944%。 30年期公债收益率 收益率从周三的3.177%降至3.146%。 美国两年期公债收益率 收益率上涨至2.184%，周三报2.17 2%，周四盘中稍早触及逾九年峰值2.213%。 美国财政部周四标售70亿美元30年期通膨保值公债(TIPS)，得标利率 为1.003%，财政部数据显示，这是两年来这券种标售的最高得标利率。 投标倍数为2.31，为一年最低。分析师称，这次标售需求平平，表明 目前的通胀忧虑严重。 -----------------------1946 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-166/256 2.1844 0.012 三年期公债 99-144/256 2.4021 0.005 五年期公债 98-198/256 2.6405 0.000 七年期公债 97-244/256 2.8261 -0.010 10年期公债 98-188/256 2.8967 -0.016 30年期公债 97-40/256 3.1472 -0.030(完) (编译 利棣儿；审校)