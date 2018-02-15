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债券
February 15, 2018 / 8:42 PM / 更新于 17 hours ago

美国债市：美国公债收益率下跌，但上行趋势料未改变

2 分钟阅读

    路透纽约2月15日 - 美国公债收益率在近日大幅升高后周四下滑，因
投资者对公债的卖盘暂竭，且为更多和通胀相关的波动性，可能进一步推
高公债收益率的情境作准备，重新调整公债头寸。
    
    美国指标10年期公债收益率稍早触及四年新高2.944%，之后回落。该
收益率年内迄今已攀升接近50个基点。
    
    美国两年期公债收益率从九年峰值回落。这券种对加息预期反应最敏
感。
    
    研究公司Taylor Global Vision创始人兼总裁John Taylor称，收益
率会在3月底再次走高，这将是一个重要的高位。
    
    “也许市场没有看到经济前景有重大的麻烦，或者只是在等待时间，
”Taylor说，“我们的看法是，无论世界经济如何发展良好，收益率的临
界点是当股票开始持续下跌。我们的周期表明，这是5月初开始。”
    周四美国公布1月生产者物价指数(PPI)上涨，这份报告对美国债市无
甚影响，但为通胀不断上升趋势提供了进一步证据。
    
    美国联邦基金利率期货继续消化美联储下月加息的概率在80%以上，6
月再次加息的概率为60%。
    
    “在今年初，对今年美国加息四次的预设情景是市场普遍的想法，但
不是共识。今日，几乎完成达成全面共识，”FTN Financial利率策略师J
im Vogel说。
    
    美国10年期公债           收益率尾盘报2.896%，低于周三尾盘2.9
13%，周四稍早一度触及逾四年峰值2.944%。
    
    30年期公债收益率           收益率从周三的3.177%降至3.146%。 
   
    
    美国两年期公债收益率          收益率上涨至2.184%，周三报2.17
2%，周四盘中稍早触及逾九年峰值2.213%。
        
    美国财政部周四标售70亿美元30年期通膨保值公债(TIPS)，得标利率
为1.003%，财政部数据显示，这是两年来这券种标售的最高得标利率。
        
    投标倍数为2.31，为一年最低。分析师称，这次标售需求平平，表明
目前的通胀忧虑严重。    
        
    -----------------------1946 GMT-------------------------    
 
    
                              价格         收益率%   变动       
    两年期公债                99-166/256   2.1844    0.012
    三年期公债                99-144/256   2.4021    0.005
    五年期公债                98-198/256   2.6405    0.000
    七年期公债                97-244/256   2.8261    -0.010
    10年期公债                98-188/256   2.8967    -0.016
    30年期公债                97-40/256    3.1472    -0.030(完) (编译 利棣儿；审校)
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