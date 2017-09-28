美国债市：美国公债收益率曲线走陡，因美国税改计划引发举债忧虑

* 美国标售280亿美元七年期公债，需求强劲 * 美国10年期公债收益率升穿200日移动均线 * 美国两年期公债收益率从近九年高位回落 路透纽约9月28日 - 美国较短期公债和较长期公债收益率差周四走宽 ，此前美国公布税改计划，令人担忧美国联邦赤字和举债将加速增长。 美国两年期公债收益率触及近九年高位，10年期美债收益率触及11周 峰值，之后回落，因公债价格下跌引发低吸买盘，且对280亿美元七年期 公债标售的需求强劲。这是本周总计880亿美元公债标售的最后一批。 “公债市场的走势，主要是受税改计划驱动，”SG Corporate & Investment Banking利率策略师Bruno Braizinha说，“鉴于诸如医保改 革遇挫等近期历史，税改计划也可能会令人失望。” 美国总统特朗普周三公布税改计划纲要，提议对多数美国人和美国企 业减税，不过，对于如何在实施减税的同时，维持美国20万亿美元负债水 准不变，没有提供细节。 美国10年期公债 收益率报2.309%，持平在周三的水准。 路透数据显示，该收益率在周四稍早触及7月13日来最高2.359%，且交投 在其200日移动均线以上，是8月1日以来首次。 美国两年期公债 收益率从近九年高位回落。对美联储12月 升息的押注推高该收益率至近九年高位。周四尾盘，两年期公债收益率报 1.455%，下跌2.7个基点，稍早触及2008年11月来最高的1.499%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二表示，美联储在进一 步升息的轨道之上，尽管通胀仍低于2%的美联储目标。 根据CME Group的FedWatch工具，美国联邦基金利率期货走势暗示， 美联储在12月12-13日政策会议升息的机率为73%，低于周三晚的78%。 分析师表示，华府的税改议案旨在提振经济活动和消费者支出，它可 能令公债收益率曲线在未来数月进一步走陡。 两年期和10年期公债收益率差盘中走宽至87个基点，为8月23日来首 见，尾盘报85个基点。 其它主要央行未来可能升息，或减少购买公债，可能进一步推动较长 期公债收益率以较短期公债收益率更快的速度攀升。 “未来数月市场处于收益率曲线走陡的环境中，”Braizinha说。 -----------------------1915 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-216/256 1.4547 -0.027 五年期公债 99-228/256 1.8981 -0.021 七年期公债 98-96/256 2.1287 -0.009 10年期公债 99-116/256 2.3121 0.003 30年期公债 97-152/256 2.8704 0.008(完) (编译 利棣儿；审校 母红)