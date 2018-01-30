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January 30, 2018 / 9:27 PM / in 19 hours

美国债市：长债收益率上涨，静待特朗普国情咨文讲话和联储政策决定

2 分钟阅读

    * 美国10年期公债收益率升至近四周峰值
    * 美国30年期公债收益率触及5月来最高
    * 聚焦在特朗普国情咨文讲话、联储会议和美国就业数据

    路透纽约1月30日 - 美国长期公债收益周二上涨，市场静待本周将发生的一连串大事件
，诸如美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布货币政策决定，这可能为今年利率前景提供更
多线索。

    盘中指标10年期美债收益率触及近四年峰值，30年期美债收益率攀升至2017年5月来最
高。

    道明证券驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg表示，美国股指期货在隔夜市场下跌
和美股周二下滑，令投资者不安，发引资金周二早盘逃至避险的美国公债。
        
    不过，之后公债价格下跌，投资者为周二晚些时候美国总统特朗普发表国情咨文讲话、
周三美联储公布政策声明和本周稍晚1月美国非农就业报告出炉作准备。
    
    预计特朗普将把美国经济成长，以及共和党控制的国会12月批准的税改计划将给经济带
来提振等功劳揽到自己身上。
    
    美联储也将是本周的焦点，分析师预计，美联储将维持利率不变，但会发表鹰派基调的
政策声明。
        
    美联储周二开始召开为期两天的政策会议，这是现任主席叶伦在任四年后参加的最后一
次政策会议。美联储理事鲍威尔将在下月接替叶伦出任新主席。
    
    “债市面临的广泛风险是美联储对经济和通胀的评估更加乐观，特别是现在税改已经通
过，”Action Economics在博客中写道。
    
    美国联邦基金利率期货走势显示，交易商预计美联储在3月加息的机率为90%，6月再次
加息的机率为65%，12月进一步加息的机率为50%以上。
        
    纽约尾盘，美国10年期公债           收益率升至2.727%，高于周一的2.699%。隔夜
交易时段，该收益率触及2014年4月来最高2.733%。
    
    美国30年期公债           收益率盘中升至2.973%，高于周一尾盘2.943%。周二稍早
触及八个半月峰值2.989%。
    
    收益率曲线周二趋陡，五年期/30年期公债收益率差              走宽至47.40个基点
。
    
    两年期/10年期公债收益率差走阔至三周最宽的60.10个基点。
    
    道明证券的Goldberg表示，周二收益率曲线趋陡，只是因为过去数周收益率曲线总体趋
平的趋势逆转，投资者对这些交易获利了结。
        
    -----------------------2002 GMT-------------------------     
    
                              价格         收益率%   变动       
    两年期公债                99-194/256   2.1243    0.000
    三年期公债                99-68/256    2.2581    0.000    
    五年期公债                99-98/256    2.5071    0.010
    七年期公债                99-8/256     2.6525    0.020
    10年期公债                95-244/256   2.7236    0.025
    30年期公债                95-136/256   2.9772    0.034(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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