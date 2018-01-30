美国债市：长债收益率上涨，静待特朗普国情咨文讲话和联储政策决定

* 美国10年期公债收益率升至近四周峰值 * 美国30年期公债收益率触及5月来最高 * 聚焦在特朗普国情咨文讲话、联储会议和美国就业数据 路透纽约1月30日 - 美国长期公债收益周二上涨，市场静待本周将发生的一连串大事件 ，诸如美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布货币政策决定，这可能为今年利率前景提供更 多线索。 盘中指标10年期美债收益率触及近四年峰值，30年期美债收益率攀升至2017年5月来最 高。 道明证券驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg表示，美国股指期货在隔夜市场下跌 和美股周二下滑，令投资者不安，发引资金周二早盘逃至避险的美国公债。 不过，之后公债价格下跌，投资者为周二晚些时候美国总统特朗普发表国情咨文讲话、 周三美联储公布政策声明和本周稍晚1月美国非农就业报告出炉作准备。 预计特朗普将把美国经济成长，以及共和党控制的国会12月批准的税改计划将给经济带 来提振等功劳揽到自己身上。 美联储也将是本周的焦点，分析师预计，美联储将维持利率不变，但会发表鹰派基调的 政策声明。 美联储周二开始召开为期两天的政策会议，这是现任主席叶伦在任四年后参加的最后一 次政策会议。美联储理事鲍威尔将在下月接替叶伦出任新主席。 “债市面临的广泛风险是美联储对经济和通胀的评估更加乐观，特别是现在税改已经通 过，”Action Economics在博客中写道。 美国联邦基金利率期货走势显示，交易商预计美联储在3月加息的机率为90%，6月再次 加息的机率为65%，12月进一步加息的机率为50%以上。 纽约尾盘，美国10年期公债 收益率升至2.727%，高于周一的2.699%。隔夜 交易时段，该收益率触及2014年4月来最高2.733%。 美国30年期公债 收益率盘中升至2.973%，高于周一尾盘2.943%。周二稍早 触及八个半月峰值2.989%。 收益率曲线周二趋陡，五年期/30年期公债收益率差 走宽至47.40个基点 。 两年期/10年期公债收益率差走阔至三周最宽的60.10个基点。 道明证券的Goldberg表示，周二收益率曲线趋陡，只是因为过去数周收益率曲线总体趋 平的趋势逆转，投资者对这些交易获利了结。 -----------------------2002 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-194/256 2.1243 0.000 三年期公债 99-68/256 2.2581 0.000 五年期公债 99-98/256 2.5071 0.010 七年期公债 99-8/256 2.6525 0.020 10年期公债 95-244/256 2.7236 0.025 30年期公债 95-136/256 2.9772 0.034(完) (编译 利棣儿；审校 母红)