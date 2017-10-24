美国债市：10年期债收益率创五个半月高位，因共和党参议员支持泰勒的报道

* 报道称共和党参议员支持泰勒出任美联储主席 * 美股上涨，支撑公债收益率上升 * 美国进行两年期公债标售，需求弱于预期 * 财政部将在周三标售340亿美元五年期公债 路透纽约10月24日 - 美国指标10年期公债收益率周二升至逾五个月最高水准，因有报 道称共和党参议员支持斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)出任美国联邦储备理事会(FED/美 联储)主席。 较之美联储现任主席叶伦和其他下任美联储主席人选，泰勒的政策主张更偏鹰派。 报道发布后，美国30年期公债收益率也走高，攀升至三个月峰值，两年期公债收益率触 及九年高位。 报道发布前，美债收益率已经走强，和欧债收益率一起上涨，因美股强劲的表现，令整 体风险胃纳增强。 “风险市场有些反弹，看来是（公债收益率攀升的）重要原因，”Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas说。 美股道琼工业指数 周二创纪录新高。公司业绩强劲和对美国总统特朗普的税改计 划的乐观情绪支撑道指和标普500指数，上周，道指和标普指数所有五个交易日收盘均创纪 录新高。 欧债收益率走高，德债收益率触及两周峰值，也为美国公债收益率带来指引。周二出炉 的欧洲企业和银行贷款调查报告强劲，令市场愈发预期欧洲央行可能在周四政策会议上宣布 缩减每月购债规模。 分析师表示，周四的欧洲央行货币政策会议进一步限制了对公债的买兴。 同时，美国财政部标售的两年期公债成绩不佳。这批公债收益率为1.596%，高于标售前 二级市场水准，且为九年来最高，表明市场的需求平平。 需求规模为712亿美元，投标倍数为3月来最低的2.74，略低于上月的2.88。包括外国央 行在内的间接投标购买规模占比为48.2%，略高于上月的44.2%，但远低于今年上半年的54-5 6%。 “两年期公债标售不会对五年期公债标售有很强的预示作用，但其成绩比我们预期的略 显疲弱，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 财政部将在周三标售340亿美元五年期公债和150亿美元两年期浮息公债。 在纽约下午，10年期美国公债 价格跌11/32，收益率从周一的2.375%升至2. 417%。稍早，10年期公债收益率升至5月中来最高2.424%。 30年期美国公债 价格跌21/32，收益率报2.923%，高于周一尾盘的2.89%。3 0年期美国公债收益率曾升至三个月高位2.936%。 美国两年期公债 收益率触及九年高位1.589%，高于上日尾盘的1.568%。 -----------------------1955GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-154/256 1.5851 0.017 三年期公债 99-182/256 1.7251 0.024 五年期公债 99-56/256 2.0422 0.035 七年期公债 99-40/256 2.2571 0.034 10年期公债 98-144/256 2.4153 0.040 30年期公债 96-144/256 2.9234 0.033(完) (编译 利棣儿；审校 李军)