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美国债市：10年期债收益率创五个半月高位，因共和党参议员支持泰勒的报道
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2017年10月24日 / 晚上8点21分 / 更新于 16 小时前

美国债市：10年期债收益率创五个半月高位，因共和党参议员支持泰勒的报道

2 分钟阅读

    * 报道称共和党参议员支持泰勒出任美联储主席
    * 美股上涨，支撑公债收益率上升
    * 美国进行两年期公债标售，需求弱于预期
    * 财政部将在周三标售340亿美元五年期公债

    路透纽约10月24日 - 美国指标10年期公债收益率周二升至逾五个月最高水准，因有报
道称共和党参议员支持斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)出任美国联邦储备理事会(FED/美
联储)主席。
    
    较之美联储现任主席叶伦和其他下任美联储主席人选，泰勒的政策主张更偏鹰派。
        
    报道发布后，美国30年期公债收益率也走高，攀升至三个月峰值，两年期公债收益率触
及九年高位。
    
    报道发布前，美债收益率已经走强，和欧债收益率一起上涨，因美股强劲的表现，令整
体风险胃纳增强。
        
    “风险市场有些反弹，看来是（公债收益率攀升的）重要原因，”Janney Montgomery 
Scott首席固定收益策略师Guy LeBas说。
    
    美股道琼工业指数      周二创纪录新高。公司业绩强劲和对美国总统特朗普的税改计
划的乐观情绪支撑道指和标普500指数，上周，道指和标普指数所有五个交易日收盘均创纪
录新高。
        
    欧债收益率走高，德债收益率触及两周峰值，也为美国公债收益率带来指引。周二出炉
的欧洲企业和银行贷款调查报告强劲，令市场愈发预期欧洲央行可能在周四政策会议上宣布
缩减每月购债规模。
    
    分析师表示，周四的欧洲央行货币政策会议进一步限制了对公债的买兴。
    
    同时，美国财政部标售的两年期公债成绩不佳。这批公债收益率为1.596%，高于标售前
二级市场水准，且为九年来最高，表明市场的需求平平。
    
    需求规模为712亿美元，投标倍数为3月来最低的2.74，略低于上月的2.88。包括外国央
行在内的间接投标购买规模占比为48.2%，略高于上月的44.2%，但远低于今年上半年的54-5
6%。

    “两年期公债标售不会对五年期公债标售有很强的预示作用，但其成绩比我们预期的略
显疲弱，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。
    
    财政部将在周三标售340亿美元五年期公债和150亿美元两年期浮息公债。
    
    在纽约下午，10年期美国公债           价格跌11/32，收益率从周一的2.375%升至2.
417%。稍早，10年期公债收益率升至5月中来最高2.424%。
    
    30年期美国公债           价格跌21/32，收益率报2.923%，高于周一尾盘的2.89%。3
0年期美国公债收益率曾升至三个月高位2.936%。

    美国两年期公债          收益率触及九年高位1.589%，高于上日尾盘的1.568%。

    -----------------------1955GMT------------------------- 
    
                                价格       收益率%    变动        
    两年期公债                 99-154/256   1.5851    0.017
    三年期公债                 99-182/256   1.7251    0.024
    五年期公债                 99-56/256    2.0422    0.035
    七年期公债                 99-40/256    2.2571    0.034
    10年期公债                 98-144/256   2.4153    0.040
    30年期公债                 96-144/256   2.9234    0.033(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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