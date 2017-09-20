美国债市：10年期美债收益率触及六周高位，因联储暗示12月仍可能升息

* 美联储暗示今年余下时间可能再次加息 * 10年期美债收益率触及8月8日来最高 * 收益率曲线趋平，因中期债表现逊色 路透纽约9月20日 - 指标美国公债收益率周三跳涨至其六周最高水准 ，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的9月政策会议声明被外界 解读为美联储保留在12月升息这一选项。 美联储结束了为期两日的会议，会后发布的最新经济预估显示，16名 委员中有11名预计，到2017年底，联邦基金利率--即美联储的指标利率在 1.25-1.50%区间是“合适的”水平，这较目前区间上升25个基点。 Allianz Investment Management投资策略师Charlie Ripley称，美 联储对2017年的经济预估维持不变。 “这给市场带来多一些信心，美联储可能在12月进行年内第三次加息 ，”Ripley说。 指标10年期公债 价格下跌11/32，收益率报2.29%，此为8 月8日来最高水准，美联储发布政策声明前为2.24%。 一些交易商和投资人原本预期美联储基调会更为鸽派，因近期多个强 烈飓风可能给经济带来影响，且通胀仍迟滞。 投资人之前还认为美联储会放缓升息步幅，以给市场消化缩减资产负 债表的时间。 美联储表示，将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支 持证券(MBS)投资组合，最初将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美 元。 根据CME集团的FEDWATCH工具，美国联邦基金利率期货暗示交易商现 预计美联储在12月升息机率为72%，在美联储政策声明发布前为68%。 -----------------------1948 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-20/32 (-03/32) 1.442 五年期公债 98-26/32 (-07/32) 1.879 10年期公债 99-26/32 (-09/32) 2.273 30年期公债 98-24/32 (+01/32) 2.813(完) (编译 利棣儿；审校 李军)