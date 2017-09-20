FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
美国债市：10年期美债收益率触及六周高位，因联储暗示12月仍可能升息
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年9月20日 / 晚上8点16分 / 1 个月前

美国债市：10年期美债收益率触及六周高位，因联储暗示12月仍可能升息

2 分钟阅读

    * 美联储暗示今年余下时间可能再次加息
    * 10年期美债收益率触及8月8日来最高
    * 收益率曲线趋平，因中期债表现逊色

    路透纽约9月20日 - 指标美国公债收益率周三跳涨至其六周最高水准
，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的9月政策会议声明被外界
解读为美联储保留在12月升息这一选项。
    
    美联储结束了为期两日的会议，会后发布的最新经济预估显示，16名
委员中有11名预计，到2017年底，联邦基金利率--即美联储的指标利率在
1.25-1.50%区间是“合适的”水平，这较目前区间上升25个基点。
    
    Allianz Investment Management投资策略师Charlie Ripley称，美
联储对2017年的经济预估维持不变。
        
    “这给市场带来多一些信心，美联储可能在12月进行年内第三次加息
，”Ripley说。
    
    指标10年期公债           价格下跌11/32，收益率报2.29%，此为8
月8日来最高水准，美联储发布政策声明前为2.24%。
    
    一些交易商和投资人原本预期美联储基调会更为鸽派，因近期多个强
烈飓风可能给经济带来影响，且通胀仍迟滞。
    
    投资人之前还认为美联储会放缓升息步幅，以给市场消化缩减资产负
债表的时间。
    
    美联储表示，将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支
持证券(MBS)投资组合，最初将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美
元。
    
    根据CME集团的FEDWATCH工具，美国联邦基金利率期货暗示交易商现
预计美联储在12月升息机率为72%，在美联储政策声明发布前为68%。
      
    -----------------------1948 GMT------------------------- 
    
                              价格         变动     收益率%     
  
    两年期公债                99-20/32   (-03/32)     1.442
    五年期公债                98-26/32   (-07/32)     1.879
    10年期公债                99-26/32   (-09/32)     2.273
    30年期公债                98-24/32   (+01/32)     2.813(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below