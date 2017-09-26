美国利率：亚特兰大联储总裁称若经济表现良好，可安心在12月升息

路透9月26日 - 美国亚特兰大联邦储备银行新总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)周二表示，近期通胀数据疲弱，可能意味着劳动市场仍在从2007年至2009年间的金融危机复原，而在支持再度加息之前，他希望见到“明确证据”显示物价走强。

博斯蒂克并未完全排除今年再度升息的必要性，他重申数名同僚的说法，称他对于12月升息抱持“开放态度”，期待通胀低潮能够过去。他辖区下的企业报告称薪资压力升高，他手下的职员预期通胀将持坚，博斯蒂克称他“相当安心地认为”事实上可能可以在12月推动升息。

但博斯蒂克在一份预先准备的讲稿中表示，在距离美联储下次会议还有超过一个月的时间下，“情势仍不明朗...我注意到从通胀来看还会低于目标好一段时间”。这是他就任以来首度对货币政策发表谈话。

“这是我认真关注的东西，若我们并未看到走势开始反转，这会重塑我对于适宜政策路径的看法，”他称。

博斯蒂克今年在美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权。但他的言论使之加入了美联储官员中正在增长的一派阵营，这些人表示，他们希望看到有更明确的迹象显示通胀率将升向美联储2%的目标，并且认为近期疲弱并不涉及更长久的问题。

博斯蒂克称，他的一些同僚认为科技和全球经济结构等因素正在压制物价，且这种压制力量可能是持久的并令美联储难以对抗，但他本人不认同这种观点。

相反的，博斯蒂克将物价疲弱归因于一个更加常规的理由，即就业市场仍处在从危机中复苏的过程。他还提到了一些事实来加以证明，比如薪资增长疲软，25-54岁年龄段的就业参与率在最近几个月略有上升。

博斯蒂克认为，随着就业和经济增长的持续，劳动力市场的疲弱应可自我修正。

“劳动力市场仍残留一些闲置力量，”博斯蒂克说道，“这因而使我相信，对于目前的环境而言，当前的货币政策立场并非过度宽松。”（完） (编译 张明钧/高琦 审校 张荻/刘秀红)