美国利率：联储主席叶伦称正密切关注通胀，将持续缓步升息

路透华盛顿10月15日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周日表示，尽管通胀受抑，鉴于美国经济维持强势及劳动市场力道，联储需要持续缓步升息。

“我们将密切关注未来几个月的通胀数据，”叶伦为华盛顿举行的国际银行业研讨会预先准备的讲稿中指出。“我最乐观的猜测是，这些疲软的数据不会持续下去。”

叶伦同时表示，她预期美国经济在下半年将超越长期趋势，并重申近期飓风对经济所造成的冲击应为时短暂。

美联储在9月政策会议决议维持利率不变。自此之后，叶伦多次承认通胀路径不确定性升高；在今年多数时间里，通胀始终脱离美联储2%的目标。

这次会议的记录于上周三公布，显示决策者对通胀加速上升的前景，以及在通胀停滞情况下放缓升息步伐进行了深入的讨论。

不过叶伦及一些关键决策官员也明确表示，鉴于整体经济力道及劳动市场持续收紧，他们预计将继续缓步升息。

美联储官员基本上看淡疲弱的9月就业数据，并将就业下滑归因于飓风哈维和伊尔玛让劳动者暂时无法工作。

叶伦在演说中称，9月就业报告中所呈现的最新薪资增长情况令人感到鼓舞，她预期美联储将进一步调高利率。

“我们继续预期，目前的复苏力道将为逐步升息提供依据，以确保就业市场稳健并且使通胀稳定在约2%的长期目标。”

自2015年底以来美联储已升息四次。目前美联储预计今年将再升息一次、明年三次。

美联储今年还有两次政策会议，分别是在11月和12月。投资者现在预计其将在12月升息。(完) (编译 龚芳/李婷仪 审校 张荻)