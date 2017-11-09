美国政经：众议院议长莱恩为延迟调降公司税预留大门

路透华盛顿11月8日 - 美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周三为可能推迟大幅调降公司税预留大门，此前媒体报导称参议院共和党议员正考虑这个选项。

华盛顿邮报周二报导称，参议院的议案可能将调降公司税的时间推迟一年，以符合参议院规定。

被问及众议院共和党议员是否将考虑延迟实施调降公司税时，莱恩周三对Fox News Radio表示：“经济学家告诉我们的是...经济仍在快速增长，你实际上是在鼓励公司，在逐步减税的措施下更快投资工厂和设备，以及进行人员招聘。”

莱恩表示，国会两院都在准备自己的税改议案，并将在一个协商委员会上消除分歧。

“参议院仍聚焦于经济增长计划，众议院也是。最终结果会很好，现在的辩论只是关乎最后能有多好，”他表示。

被问及调降公司税是否会被推迟一年时，参议院财务委员会成员、共和党参议员John Thune称，税改计划的该部分“仍在制定过程中”。该委员会另外两名参议员称，据他们所知，还没有明确决定推迟一年。

一位国会消息人士对路透称，参议院仍有望周四发布自己的税改议案。

参议院财务委员会主席Orrin Hatch尚未宣布发布议案的具体日期，仅称将会是在本周末。

Axios周三报导，参议院的议案会推迟到周四以后。但该消息人士对路透称，参议院有望在当日发布议案。(完) (编译 杜明霞/侯雪苹；审校 李婷仪/张荻)