美国政经：共和党废除奥巴马医保法案的努力在参议院再次失败

路透华盛顿9月26日 - 美国共和党周二再次未能废除奥巴马医保法案，七年来的努力又一次失败，令外界更加质疑共和党是否有能力推进总统特朗普的立法议程。

几位共和党议员称，该党要求废除2010年《平价医疗法案》的提案未能获得足够人数的共和党参议员支持，因此决定不将其付诸表决。该提案的发起人誓言会卷土重来，但成功的希望更加渺茫，因为一项允许共和党在没有民主党支持的情况下通过医保立法的特别规定将于周日到期。

“我们基本上没有时间了，”参议员Ron Johnson说，他与Bill Cassidy、Lindsey Graham和Dean Heller是该提案的联合发起人。

共和党很久以来一直誓言废除前总统奥巴马推动通过的这项法案，但多次努力均以失败告终。

共和党今年在国会尚未就国内政策问题取得任何重大胜利，这可能影响到他们在2018年11月的国会选举中保住参众两院控制权的努力。

共和党普遍认为奥巴马医保法案是成本高昂的政府过度干预做法。特朗普在2016年竞选期间曾多次承诺要将其废除。民主党则极力捍卫该法案，称这项法案让数以百万计的美国人享有了医疗保险。

在7月失败后，参议院共和党议员在本月卷土重来，提出了一项提案，该提案将使州政府对联邦政府每年花在医疗保健上的数以千亿美元计的资金有更大掌控权。

和之前一样，这些共和党议员也遭遇了党内右派和中间派议员的反对。

中间派参议员Susan Collins抱怨称，该提案有损穷人的医疗补助(Medicaid)计划，削弱了对消费者的保护。保守派参议员Rand Paul则表示，该提案保留了太多奥巴马医保法案的规范和支出计划。

民主党人士表示，现在是共和党与他们一起努力修正奥巴马医保法案缺陷的时候了，共和党参议员Lamar Alexander称，他将重启与民主党参议员Patty Murray的谈判，以提高这项法案的保险补贴。

医疗保险提供商类股全线收涨。医院管理公司HCA Healthcare上涨1.8%，主要从事医疗补助保险的保险商Centene收涨2.2%。(完) (编译 徐文焰/汪红英；审校 李婷仪/戴素萍)