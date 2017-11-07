美国政经：共和党推进税改法案，面临民主党严厉抨击

路透华盛顿11月6日 - 共和党议员周一开始修改他们提议的美国税改法案，民主党称常用的税收抵扣额减少表明税改法案对中产阶级不利。

上周美国众议院共和党人公布了税改草案，如果获得通过，这将是1980年代以来最大规模的税改，也是特朗普就任总统以来取得的首次重大立法胜利。

尽管共和党基本支持税改法案的主要内容，包括大幅下调公司所得税，但在其他问题上存在异议，包括取消州和地方所得税抵扣。

上述税收抵扣取消将对纽约、加利福尼亚州等高税负州造成冲击，民主党以此佐证他们关于特朗普的计划有利于最富裕美国人和企业界的主张。

税改计划的关键是将公司税税率从35%降至20%，将税赋由所有者缴纳的公司(pass-through businesses)最高税率由目前的39.6%降至25%。

由于民主党团结起来反对该计划，少数传统上倾向于民主党的州若是出现共和党倒戈情况，将足以在众议院破坏该计划。

参议院正在制定自己版本的税改立法，最终需与众议院的版本相协调，才能送交特朗普签署。共和党以52-48的席次在参议院占多数优势。

一些共和党参议员称表示，对于投票支持会大幅增加赤字的税改议案，他们可能存在困难。

惠誉周一称，众议院的议案会让限制一些州和地方政府的税收灵活性，从而使他们的财政压力加大。

共和党领导人正在推动众议院在美国感恩节假期(11月23日)前投票表决修改后的税改议案。他们此前曾表示，参议院的议案草案或将在本周结束时准备好。(完) (编译 王灿/侯雪苹；审校 徐文焰/王颖)