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2017年11月3日 / 早上6点32分 / 1 天前

美国政经：地方官员称，共和党税改议案对倾向支持民主党的各州不利

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路透纽约/芝加哥11月2日 - 共和党周四公布的税改议案中，减税的财务负担有很大一部分落在了倾向支持民主党的各州，因该议案削减了2016年大选中投票反对特朗普的各州多数居民使用的税收抵扣额。

美国众议院筹款委员会周四提出的这份议案，计划对州税和地方税抵扣额加以限制，作为其对冲其他减税措施的部分举措。整体来看，减税议案将导致联邦税收在10年内减少约1.5万亿(兆)美元。

该议案取消了使用最广泛的所得税抵扣，并将使用率排在第二位的房产税抵扣上限定在1万美元。州税和地方税抵扣大多为高税赋州所使用，而这些州在总统大选中倾向支持民主党，地方官员称这份税改法案似乎在根据党派界限划分税收优惠和负担。

康涅狄格州是倾向民主党的几个高税负州之一。当地官员称，根据共和党的议案，该州的中产阶级家庭纳税额将提高。

其他可能受到严重冲击的州包括加利福尼亚州和纽约州。Tax Foundation近期的一份报告显示，这两个州的所得税税率分别为13.3%(全国最高)和8.82%。

此外，新泽西州、明尼苏达州和俄勒冈州的所得税税率也较高。在2016年大选中，上述各州均投票支持特朗普的民主党竞争对手希拉里。

相比之下，在不征收所得税的七个州中，特朗普仅在华盛顿州失利，在阿拉斯加州、佛罗里达州、内华达州、南达克塔州、德克萨斯州和怀俄明州均胜选。(完) (编译 王灿；审校 张明钧)

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