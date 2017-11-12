美国政经：赤字忧虑令共和党减税议案的获批前景更为复杂难测

路透华盛顿11月10日 - 美国共和党议员对于大规模提高联邦财政赤字感到不安，这可能让两份减税议案在国会的获批之路变得更加复杂难测，被总统特朗普列为最优先的立法任务也会面临威胁。

华盛顿的一个无党派预算监督机构--尽责联邦预算委员会(Committee for a Responsible Federal Budget)周五将参议院共和党议员提出的税改计划称作“有致命缺陷的预算杀手”，将其与众议院税务委员会批准的共和党议案相提并论。

据国会税收分析结果，这两个方案都会在未来10年让年度预算赤字增加1.5万亿美元，国家债务会因此提高20万亿美元。

据尽责联邦预算委员会估计，在预计增加的1.5万亿美元赤字中，有9,000亿美元来自企业税调降。其余则是由于削减个人税，包括只对美国最富有阶层有利的继承遗产税削减。

共和党在参议院仅占有52-48票的微弱优势，因此只要自己阵营内有三名参议员不支持，在民主党人团结一致投反对票的情况下，他们便无法让税收议案获得通过。

特朗普上台将近10个月了，在其党派握有参众两院控制权的情况下，仍未取得一项重要的立法胜利。若不能让税收议案在参议院获得通过，共和党在2018年11月的期中选举可能前景堪忧。

另一个无党派团体Tax Foundation表示，参议院的税收计划会在未来10年里增加1.78万亿美元赤字。其估计在未来这段时间里的减税举措将会令美国经济扩张3.7%，增加92.5万个全职就业岗位，使薪资提高2.9%，新增的税收可几乎抵消5,160亿美元赤字的影响。

几十年来，共和党对于赤字问题一直采取强硬态度，拒绝提高举债上限，反对民主党的支出计划，并警告这样做会把无法承受的联邦债务负担转嫁到未来几代美国人身上。

目前正在辩论的税收计划则表明情况出现了明显反转，国会共和党领袖和税法起草者呼吁通过这些会使赤字扩大的税改计划。但也有少数共和党参议员公开表示担心。

在参议院税改计划周四公布后，共和党参议员Jeff Flake声明表示，“我仍然担心，目前讨论的税改提案无视纳税人和经济所面临的长期问题，一味采取短期补救，将会给已然很庞大的国家债务变得更高。”

参议员James Lankford也发表声明称，“我们在讨论减税问题时，决不能罔顾我们保护国家、提供基本政府服务和应对联邦债务的责任。”(完) (编译 郑茵 审校 白云)