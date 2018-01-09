美国数据：11月职位空缺和裁员人数降至六个月新低

路透华盛顿1月9日 - 美国11月职位空缺连续第二个月下滑，制造业和房地产领域职位空缺减少，支持分析师关于2018年就业增长将放缓的预估。

美国劳工部周二公布的月度职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)还显示，企业裁员人数降至六个月低位，表明就业市场依然强劲。

职位空缺是衡量劳动力需求的指标，该数据减少46,000个，经季调后为588万个，是5月以来最低水平。职位空缺率为3.8%，低于10月的3.9%。

“在2017年前三季大幅增长后，近期则出现了下滑，”Wells Fargo Securities分析师Sarah House称。“如果这种情况持续下去，则预示今后的雇佣活动会更为放缓。”

11月雇用人数减少10.4万至549万人，雇用率从3.8%降至3.7%。分析师预测，随着就业市场达到充分就业，今年就业岗位增速将放缓，新增就业岗位将远低于2017年月度平均水平17万个。

“与近期就业及初请失业金数据一样，我们看到这项就业市场数据较之前的强劲表现有所放缓，”摩根大通分析师Daniel Silver称。

11月制造业职位空缺为37.8万，低于10月的40.9万。运输、仓储及公用事业部门的职位空缺减少6万。房地产及租赁部门职位空缺减少3.9万。

但11月零售业职缺增加8.8万个，2017年则是失去了6.7万个工作岗位，因实体业者面对亚马逊(Amazon.com)等线上零售商来势汹汹的竞争而关闭店面。

JOLTS报告并显示，11月裁员人数减少7,000人至167万人，此为5月以来最低，且是连续五个月下滑。

11月自动离职人数小幅减少，离职率为连续第三个月持平在2.2%。离职率是美联储用于衡量就业市场信心的一个指标。

“比起其他失业率处于极低水准的时期，低人员流动率表明劳动市场的波动较少，”ZipRecruiter首席分析师Cathy Barrera表示。“劳动市场接近充分就业是件好事，但如果员工都安于现状，对雇主来说就几乎没有加薪的压力。”(完) (编译 王颖/侯雪苹/戴素萍 审校 张若琪/张荻)