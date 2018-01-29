美国数据：12月消费者支出增加，储蓄率降至10年低点

路透华盛顿1月29日 - 美国12月消费者支出强劲增长，因商品及服务的需求增加，但其增加付出了储蓄下滑的代价，储蓄率降至10年低点，这对于未来消费及经济成长而言并非好兆头。

美国商务部周一表示，12月消费者支出较前月增加0.4%，11月增幅上修为0.8%。

路透调查分析师预估12月消费者支出增加0.4%，11月的前值为增长0.6%。12月经通胀调整后的消费者支出为成长0.3%。

数据包含在周五公布的第四季国内生产总值(GDP)初估值之中。10-12月期间，消费者支出环比年率为成长3.8%，创三年来最大增幅，第三季成长2.2%。

消费支出强劲协助抵销了贸易和库存对经济的拖累，第四季时经济增长2.6%，第三季时GDP则增长3.2%。

12月个人所得增加0.4%，11月为成长0.3%。12月薪资增长0.5%。储蓄降至3,516亿美元，为2007年12月以来最低，11月为3,651亿美元。

储蓄率从11月的2.5%降至12月的2.4%，此为2005年9月以来最低。2017年降至3.4%，为2007年以来最低，2016年时为4.9%。低储蓄率为消费者支出和经济增长带来警讯。(完) (编译/审校 张明钧/戴素萍)