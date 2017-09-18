美国经济：熟练劳工短缺令建筑业前景蒙上阴影--调查

路透纽约9月18日 - 根据周一发布的一项第三季调查，美国商业建筑承包商对未来12个月业界状况感到乐观，不过找寻熟练劳工仍构成挑战。

USG Corp和美国商会的调查显示，206名回答者中，有95%预期未来12个月营收将成长或持稳。

这项7月12-19日进行的调查显示，93%预期未来12个月利润率将维持当前水准或增加，表明了承包商信心稳健。

但预计未来六个月将增聘雇员的承包商从第二季的66%降至53%，这或为美国经济可能趋弱的信号。报告称，这和其他调查相吻合，其他调查显示市场强劲，但稍降低了增长预估。

但54%的承包商对接下来12个月的新业务机会表达了高度的信心，97%的承包商至少有适度的信心。

USG Corp总裁兼执行长Jennifer Scanlon在声明中称，调查显示受访者对建筑业未来前景持强烈的乐观看法，但需解决熟练劳工短缺以及其带来的影响。

衡量商业建筑行业未交货订单、新业务机会和收入预测的三项信心指标组成了商业建筑指数，该指数第三季报73。

该调查是在今年早些时候开始的，旨在评估五大传统商业地产部门及政府、运输等其他类型建筑业的财务稳健情况及建筑前景。五大传统商业地产部门指的是写字楼、零售、酒店、大型公寓及仓储。(完)