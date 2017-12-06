美国经济：美国减税短期内将恶化政府偿债来源，加大债务融资压力--大公国际

路透北京12月6日 - 针对日前美国总统特朗普推出的税改，大公国际信用评级集团周三称，特朗普政府意图通过减税措施来刺激经济增长，但短期内将恶化美国联邦政府偿债来源；减税政策叠加美联储加息，在增加政府债务负担的同时也将加大债务融资压力，威胁政府偿债能力。预计2018年和2019年政府负担率将分别增至110.4%和111.2%

大公国际发布的新闻稿称，税率改革对财政收入的作用包括两方面：直接作用是税率降低直接减少政府财政收入；间接作用是通过降低税率提振经济，长期起到扩大税基、增加财政收入的目的。而短期内美国税改法案能否有效提振经济、扩大税基仍待观察。

以下为大公国际提供的新闻稿全文：

一、特朗普意图通过税改刺激经济增长，由此带来的税基扩大短期内难以弥补减税成本，政府初级偿债来源将恶化。

税率改革对财政收入的作用包括两方面：直接作用是税率降低直接减少政府财政收入；间接作用是通过降低税率提振经济，长期起到扩大税基、增加财政收入的目的。目前来看，特朗普税改法案对经济的刺激作用仍存在较大不确定性，短期内难以有效弥补减税成本，这将直接恶化美国政府财政收入。

首先，特朗普税改对经济的刺激作用仍存在不确定。特朗普此次大规模税改总体沿袭“里根式税改思路”，目的是通过减税刺激私人消费与投资，带动经济增长。但此举受两方面因素制约：一是实体经济投资率疲弱，美联储加息带来融资成本上升将削弱减税正面效果，难以有效提振实体经济；二是税改实质上加大了消费能力强的中产阶级税收负担，削弱这部分群体对消费的贡献。因此，短期内税改法案能否有效提振经济、扩大税基仍待观察。

其次，税率降低对美国财政收入减少效果更为直接。税收收入是美国财政收入主要来源，个人所得税和企业所得税占2016财年财政收入比重分别为47.3%和9.2%。特朗普税改将企业所得税统一调至20%，参众两院尚对个人所得税率分档和富人减税仍存在分歧，保守预计，税改法案将使企业所得税和个人所得税每年分别减少约1000亿美元和500亿美元，短期内政府财政收入与GDP之比预计将下降至17%左右，政府初级偿债来源恶化。

二、减税法案叠加美联储加息政策，将扩大美国政府财政赤字，偿债来源结构进一步恶化，威胁美国政府偿债能力。短期内，美国政府财政赤字扩大，偿债来源结构恶化。首先，面对即将到来的财政收入减少，特朗普政府尚未推出切实可行的财政支出缩减措施，因此，预计2018年和2019年美国政府财政赤字率将分别增至4.0%和3.9%；其次，美联储加息将直接带来特朗普第一任期内集中到期的债务再融资成本上升，加剧利息负担，结合2018年和2019年到期债务规模，预计同期政府债务融资需求将达GDP的20.4%和17.6%左右，政府对债务依赖度更甚，偿债压力增加，

偿债来源结构恶化将威胁美国政府偿债能力。初级财政平衡无法实现使美国政府负债率仍保持上升趋势。据美国联邦预算委员会估算，此次大规模减税将使美国国债余额在十年内扩张10%，达到将近22万亿美元，届时美国政府债务率或将达到120%以上。大公预测，2018年和2019年政府负担率将分别增至110.4%和111.2%，即使考虑金融资产状况，政府净金融负债率也将在77.5%的高位继续上升。从历史上看，里根政府减税使美国政府负债率由1980年末的34.4%急速上升至1993年末的69.8%，90年代在克林顿政府加税措施下才逐步降低。而目前，过高的债务负担使特朗普政府减税空间极为有限，缺乏根本财富创造能力支撑、以债务融资和货币发行为主的偿债来源结构只会持续累积债务风险，威胁美国政府偿债能力。（完） (发稿 许菁；审校 沈燕/曾祥进)