美国经济：美联储下次遇到衰退，应倚重降息而非资产购买--研究

路透纽约2月23日 - 四位顶尖美国经济学家周五对一众美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，下次遇到经济衰退，美联储应以降息为主，而不要依赖于资产购买。后者作为政策工具，并没有原先以为的那样有效。

为应对2007-2009年金融危机和经济衰退，美联储推出了3.5万亿美元购债举措，经济学家的研究报告对其效果进行分析，发现所谓的量化宽松(QE)政策对市场收益率的影响并不是很大，也没有像以前研究宣称的那样，让10年期美国公债收益率降低1个百分点。

研究还建议美联储持有大量以短期公债为主的资产组合。这些发现似乎支持美联储今年以及未来几年继续升息，以加强准备，应对意外经济放缓。

“我们发现，美联储的资产负债表作为一种工具，并不像许多人以为的那样可靠而有效，”这份报告是在芝加哥大学布斯商学院(University of Chicago Booth School of Business)在纽约主持的一个年度货币政策论坛上发表的。

“未来关注的核心问题应该是短期利率的变化，而非资产负债表的调整，”报告称，“因此，在应对下一次衰退时，主要政策工具应该是降息。”

纽约联储总裁杜德利和波士顿联储总裁罗森格伦将在一次会议上评论上述观点，与会者包括央行、华尔街和学术界知名人士。美联储正在经历一次史无前例的领导层调整，而它也正面临着在财政刺激、低失业率和全球同步增长背景下经济趋热的可能。

自2015年年底以来，美联储已将利率从极低水平提高至1.25-1.5%，并计划今年再升息三次左右。去年10月美联储开始逐渐缩减持债，每月缩减规模不超过100亿美元，这个上限将在今年全年逐渐上升。

该论文作者--摩根士丹利的David Greenlaw、美银美林的Ethan Harris、加州大学圣地亚哥分校的James Hamilton和威斯康星大学的Kenneth West--表示，虽然美联储尚未设置最终目标，但联储在这方面不应走得太远，考虑更大、更松散的缩减上限。

在展开此项研究的过程中，这四名经济学家研究了美联储有关其资产组合的意外披露、市场反应，以及路透新闻报导将市场波动归结于美联储的程度。他们表示，将所谓超额准备金降至远低于5,000亿美元以下将是很困难的。(完) (编译 郑茵/王颖；审校 于春红)