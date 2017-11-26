美国经济：黑色星期五和感恩节网上销售额创下纪录高点

路透芝加哥11月25日 - 据零售分析公司的数据，美国黑色星期五和感恩节网上销售额创下纪录高点，消费者买入高折扣商品，在移动设备上购买更多商品，这对于重要的假日季而言是个良好的开端。

Adobe Analytics周六公布，美国零售商在黑色星期五和感恩节的网上销售额达到创纪录的79亿美元，较上年同期增加17.9%。Adobe Analytics跟踪美国100家最大网络零售商的交易情况。

Adobe表示，网络星期一(Cyber Monday)料将录得66亿美元的网上销售额，这将创下美国有史以来销售额最大的网购日。

零售分析师和顾问称，电视机、笔记本电脑、玩具和游戏机(尤其是PlayStation 4)在折扣力度以及销量最大的商品之列。

商业营销公司Criteo称，黑色星期五有40%的网购来自手机，高于上年同期的29%。

目前还无法获得实体零售店的感恩节或黑色星期五销售数据，但路透记者和行业分析师指出，有迹象显示购物活动较为温和--购物中心停车场上停放的车辆更少，消费者空手离开购物中心。

但零售研究公司ShopperTrak称，黑色星期五实体店的客流量减少不到1%，而行业原本预测会有更大的降幅。

全美零售商联合会(NRF)周五称，全美很多地方的晴好天气也帮助将消费者吸引到实体店。NRF之前预计消费者信心增强将带来强劲的假日销售。

NRF将在周二公布感恩节、黑色星期五和网络星期一的销售数据。NRF每年的整体行业销售数据备受关注。(完) (编译 汪红英；审校 王丽鑫)