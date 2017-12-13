美国股市：三大股指涨跌互见，金融股在美联储宣布升息后下跌

* 银行股在交投震荡中下跌，此前美联储公布政策声明

* 投资者关注共和党的税改协议

* 11月美国消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.4%，符合预期

* 道琼工业指数收涨0.33%，标准普尔500指数下跌0.05%，纳斯达克指数收涨0.2%

路透纽约12月13日 - 美国股市标普500指数周三下滑，受压于金融股，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一如预期升息，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计美国经济将加速增长。

美联储宣布加息25个基点，这是今年内第三次加息，且将2018年经济成长预估从2.1%上调至2.5%。

在美联储公布政策声明后，市场交投震荡，道指和纳指均收高，但标普指数未能保持涨势。

受银行股尾盘下跌拖累，标普500指数走低。银行的盈利在较高利率的环境下通常得到提振。不过，金融股指数日内下跌1.3%，这暗示投资者原本预期美联储更鹰派。

“这是一份相当鸽派的政策声明，对风险资产有利，”PNC Wealth Management首席投资策略师Bill Stone说。

道琼工业指数收涨80.63点，或0.33%，至24,585.43点；标准普尔500指数下跌1.26点，或0.05%，至2,662.85点；纳斯达克指数收涨13.48点，或0.2%，至6,875.80点。

必需消费品类股在标普11大类股中涨幅最大，上涨0.5%；标普公用事业类股触及盘中高位后缩减涨幅，升0.3%。

投资者也在密切关注共和党推动的美国税改计划，该计划包括下调企业税。

美联储的消息发布前，国会共和党人称，就税改议案达成了一致。美国总统特朗普称，他支持将企业税下调至21%。

“股市对国会可能年底前通过税改议案并送呈总统签字的可能性作出反应，”Prudential Financial首席市场策略师Quincy Krosby称。

稍早，美国劳工部报告显示，11月核心消费者通胀放缓，可能影响美联储升息步伐。

投资者还在评估民主党Doug Jones周二在保守的阿拉巴马州获得了参议院议员补选胜利。一些市场人士称，他的胜利可能给特朗普的政策主张带来麻烦，因减弱了共和党在参议院本已微弱的优势低位。

纽约证交所涨跌股家数比为1.27:1，纳斯达克市场为1.61:1。

标普500指数成份股有39只触及52周新高，没有成份股触及新低；有67只纳斯达克指数成份股触及52周新高，46只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约67.7亿股，过去20日的日均成交量65.3亿股。(完) (编译 利棣儿/刘静；审校 李军)