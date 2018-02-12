美国股市：在上周巨震后反弹，所有板块全面上涨

* 股市反弹，上周五标普500指数测试200日移动均线

* 波动率指数收在2月2日来最低水准

* 材料股和工业股受特朗普基建支出计划扶助

* 对利率反应敏感的板块跑输

* 道指上涨1.7%，标普500指数上扬1.39%，纳指升1.56%

路透2月12日 - 美国股市三大股指周一大幅反弹，所有板块全线上涨，因在美股创下两年来最大单周跌幅后，投资者重拾信心，但分析师并不认同市场回调已结束。

美国总统特朗普宣布了一份包括基建支出计划的预算，扶助标普材料股和工业股等板块上涨。

不过策略师认为，较大的影响因素可能是标普500指数周五测试一主要技术水平并反弹。该指数在周五盘中从1月26日创下的纪录高位短暂下跌11.8%，跌穿200日移动均线。

“投资人很可能在周末考虑了一些事情，最终认为经济表现仍颇为强劲，企业获利也在增加，所以没有特别的理由恐慌或抛售。所以一些资金可能回场，”Amundi Pioneer Asset Management投资组合经理人John Carey表示。

道琼工业指数收涨410.37点，或1.7%，收报24,601.27点；标准普尔500指数上升36.45点，或1.39%，至2,656.00点；纳斯达克指数上扬107.47点，或1.56%，至6,981.96点。

不过尽管上周的恐慌性抛售看来已告终，但策略师并不认为回落走势结束。标普500指数仍较1月26日所创的纪录收盘高位低了7.6%。上周四该指数确认进入修正区域，较纪录高位回落了10%。

Clearbridge Investments投资策略师Jeff Schulze预计，市场将继续波动，“因短期负面价格动能同长期基本面因素展开拉锯战。”

他表示，“长期基本面最终将胜出，但我认为波动性也将是影响因素的一部分。”

标普500指数11大类股全线上涨，但地产股、公用事业股和电信服务类股等对利率敏感的类股表现逊色，因在10年期美债收益率盘中稍早触及四年新高2.902%后，投资人关注利率上升。

标普原材料股劲升2.1%，百分比涨幅最大，之后是资讯科技股，升1.8%。

特朗普发布2019财年预算提议，包括2,000亿美元的基建支出，超过230亿美元用于加强边境安全和移民事务管理，以及7,160亿美元的军方开支等。这对股市也有一些帮助。

CBOE波动性指数(VIX)收低3.45点，报25.61，为2月2日来最低收位。

苹果升4%，亚马逊收高3.5%，是对标普500指数贡献较大的个股。

美国各证交所共计成交约81.3亿股，低于过去20个交易日的日均成交量85亿股。

纽约证交所涨跌股家数比为2.80:1，纳斯达克市场为1.90:1。

一只标普500指数成份股触及52周新高，八只触及新低。有24只纳斯达克指数成份股触及新高，43只触及新低。(完) (编译 利棣儿/李军；审校 徐文焰)