美国股市：收平盘，此前美联储主席叶伦发表讲话且科技股反弹

* 叶伦说尽管通胀疲弱，但需要继续逐步加息

* 科技股反弹，由苹果领涨

* 道指跌0.05%，标普500指数收高0.01%，纳斯达克指数上涨0.15%

路透纽约9月26日 - 美国股市标普500指数周二收平盘，纳斯达克指数微幅上涨，因科技股在上日大跌后反弹，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话提振12月升息预期。

叶伦表示，美联储需要继续逐步加息，在通胀触及2%的美联储目标之前保持利率不变是不明智的做法。

美国亚特兰大联邦储备银行新总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)周二稍早表示，在美国联邦公开市场委员会(FOMC)支持再度加息之前，他希望见到“明确证据”显示物价走强。他不排除联储今年再次升息的可能性。

根据CME Group的FedWatch工具，12月升息的机率为78%，一个月前大为约40%。

“投资者应该密切注意12月升息，鉴于我们不知道明年下一届美联储主席的任命如何。(叶伦)，可能希望可以做到，因知道新上任的美联储主席对上任后第一个月收紧政策会感到不舒服，”BMO Private Bank首席投资长Jack Ablin说。

经济数据显示，美国9月消费者信心回落，8月新屋销售降至八个月低位，受飓风哈维和伊尔玛影响。[nL4T1M74OV

道琼工业指数下跌11.77点，或0.05%，至22,284.32点；标准普尔500指数收高0.18点，或0.01%，至2,496.84点；纳斯达克指数上涨9.57点，或0.15%，至6,380.16点。

科技股涨0.4%，为表现最好的主要类股，收复了昨日的部分跌幅。周一,科技股录得五周来的最大单日跌幅，因对朝鲜局势的担忧促使投资者锁定来自科技股这一今年表现最佳类股的利润。

苹果涨1.72%，帮助提振三大股指，此前Raymond James将该股目标价位从170美元提高至180美元。该股之前连续四个交易日下挫。

“在美联储宣布缩表后，知道投资者可能仍在逢低买进给人带来了一些安慰，”Ablin称。

美国总统特朗普周二警告朝鲜称，军事选项对朝鲜将是“毁灭性的”，但他称，使用武力不是美国政府处理朝鲜弹道导弹和核武器计划的第一选项。

Olive Garden母公司Darden Restaurants急挫6.53%，此前公司称，预计伊尔玛飓风给销售和利润带来的负面影响比哈维飓风大一倍左右。

Linux操作系统经销商红帽急涨4.09%，此前该公司的季度利润高于预期，公司还上调了全年预估。

纽约证交所涨跌股家数比为1.31:1，纳斯达克市场为1.35:1。

美国各证交所共计有约58.1亿股成交，过去20日的日平均成交量为59.6亿股。(完) (编译 利棣儿/刘静；审校 李军)