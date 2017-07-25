美国股市：标普500指数创下纪录新高，受公司季报和银行股提振

* 卡特彼勒和麦当劳上涨，此前公布强劲业绩

* Alphabet下挫，抑制纳指涨势

* 金融股急升，受助于花旗财测和收益率不断上升

* 礼来和3M公布业绩后下跌

* 道琼工业指数升0.47%，标准普尔500指数涨0.29%，纳斯达克指数升0.02%

路透7月25日 - 美国股市标普500指数周二再创纪录新高，今日公司业绩消息频繁，以麦当劳和卡特彼勒的亮丽业绩最抢眼，银行股攀升，也提供支撑。

纳斯达克指数勉力刷新纪录高位，摆脱了谷歌母公司Alphabet股价收低2.9%的拖累。上日Alphabet公布了业绩。

麦当劳公布全球销售强劲，带动股价劲涨4.8%。卡特彼勒急升5.9%，此前该公司在年内第二次上调全年盈利预估。

这两家公司提振道指，令该指数保持在纪录区域附近。

数据显示，美国消费者信心跳升，因美国人对就业市场感到乐观，该数据增加了股市的利多人气。

“感觉是人们可能对经济的信心有所增强，如果不是明显改善的话，那么，经济至少仍然相当稳定，这对股市有利，”Baird投资长William Delwiche说。

道琼工业指数收升100.26点，或0.47%，至21,613.43点；标准普尔500指数上涨7.22点，或0.29%，至2,477.13点；纳斯达克指数收高1.37点，或0.02%，至6,412.17点。

在经济上升周期表现较好的板块领涨，能源股、材料股和金融股均上升至少1%。

油价大幅攀升，支撑能源股。

金融股走坚，受助于花旗发布利多的盈利预估，且美国公债收益率曲线微幅趋陡，也增加金融股的正面人气。

美联储将在周三政策会议结束后公布政策声明，未来利率路径将是焦点所在。

周二的交投情况反映出，市场预期在美联储政策声明中，“有关缩减资产负债表，或未来进一步升息路径的措辞不会太激进，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示，“低利率、低通胀，加之良好的公司业绩，道指今日上升了100点。”

美国参议院以微弱多数同意开始就取代奥巴马医保的议案进行辩论。投资者认为透过医改进程，能一窥减税等特朗普经济计划的前景。

医疗保健类股是表现最差的板块，下滑0.7%。

美股屡创新高，标普500指数年内上涨10.7%，令估值偏高，投资者指望公司业绩会为股市估值提供理据。标普500指数成份股企业基于未来12个月盈利预期的市盈率为大约18倍，远高于其长期均值15倍。

超过四分之一的标普500指数成份股企业公布了业绩，根据汤森路透I/B/E/S，分析师现预期第二季公司盈利攀升9.1%，本月初预估为上升8%。

3M Co公布业绩后下挫5.1%。制药商礼来称其试验性风湿性关节炎药物的上市时间将推迟数年，拖累股价下跌3%。

自由港跳涨14.7%，因金属价格飙升，以及该公司与印尼政府的铜精矿出口许可争议取得进展。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.62:1；纳斯达克市场为1.35:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约69亿股成交，高于过去20日的平均日成交量61亿股。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)