美国股市：标普500指数和纳指开年创纪录收盘高位，科技股领涨

* 油价交投在2015年中来最高水准

* 零售股上涨，因券商的利多评论

* 道指收高0.4%，标普500指数收高0.8%，纳斯达克指数收升1.5%

路透纽约1月2日 - 美国股市周二在2018年首个交易日上涨，标普500指数和纳斯达克指数收盘创纪录新高，因投资者对今年股市将会进一步上涨持乐观态度。

科技股对股市上涨居功至伟，不过，非必需性消费类股，医疗保健股，能源股和材料股也都上涨超过1%。

苹果、Facebook、Alphabet和微软驱动科技指数涨1.4%。该指数2017年年线劲涨37%，成为标普指数中表现最佳的类股。

三大股指在2017年均创下2013年来表现最好的一年。许多投资者称，股市的涨势可能在今年持续，受助于美国最近通过了税改计划，预期将提振公司盈利和推动经济。

“市场今日再度急升，”Wedbush Securities副总裁Stephen Massocca说。

“我预期股市不会重现去年的涨势，不过，只要货币政策保持当前的轨迹，我认为，股市今年将会有不俗的表现。鉴于已经通过了税改议案，财政政策也变得具刺激性。”

道琼工业指数收高104.79点，或0.42%，至24,824.01点；标准普尔500指数收高22.18点，或0.83%，至2,695.79点；纳斯达克指数收升103.509点，或1.5%，至7,006.898点。

“我们认为最可能的情况是延续去年的走势，第一季，或者是上半年可能还可以，”Kingsview Asset Management投资组合经理Paul Nolte称。

但他称，后市有风险，“股票估值仍过高，利率仍在上升，这些将在某一时点给市场带来阻碍。”

标普非必需消费者类股上涨1.5%，受助于亚马逊上扬1.7%。

杰西潘尼、Nordstrom和科尔百货攀升，此前花旗发表看多评论，详细解读了企业税下调给零售业带来的好处。

能源股走高，尽管油价下挫。油价徘徊在接近2015年年中以来最高水平，因主要石油出口国伊朗发生大规模反政府示威，石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头减产。标普能源股指数涨1.8%。

赌场运营商Wynn Resorts和Melco Resorts & Entertainment下跌，此前有报导称，上月澳门博彩业营收增幅低于预期。

雅培(Abbott Laboratories)跳升3%，创盘中最高纪录59.20美元，此前两家券商将该公司评级上调至“好于大盘”。

好事达(Allstate)下跌2.7%，因券商下调该股评级。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.64:1；纳斯达克市场为2.01:1。(完) (编译 利棣儿/刘静；审校 利棣儿/母红)