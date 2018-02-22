美国股市：能源及工业股推高道指和标普500指数，纳指连跌第三日

* 公债收益率从周三峰值回落

* 能源股领涨标普500指数

* 联合技术攀升，因公司正探讨分拆业务可能性

* 道指收高0.66%，标普500指数收升0.1%，纳指收低0.11%

路透纽约2月22日 - 美国股市周四收盘道琼工业指数和标普500指数上涨，受助于工业和能源股走高，随着美债收益率回落，终结了两日连跌走势；但纳斯达克指数连续第三日收挫。

三大股指早盘上涨，因圣路易斯联储总裁布拉德的讲话缓解了对美联储加快升息步伐的担忧。布拉德表示，担心美联储“多次加息”可导致联储政策转为具有限制性。

不过，三大股指回吐早盘涨幅，收盘时远离盘中高位，因美国很可能将进入升息环境，投资者谨慎行事。

“布拉德讲话带动的涨势可能有些过度，”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke说。

最近对升息的担忧打压美股，周三在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布1月会议记录后，美股重挫，因会议记录显示决策者对有必要继续升息越来越有信心。

多数市场人士仍预计美联储今年加息三次，从3月的下一次会议开始。

尽管近期利率攀升，许多分析师预计，股市能够消化利率攀升的影响，只要经济数据仍具支撑性，且升息步幅不大。

道琼工业指数收高164.70点，或0.66%，收报24,962.48点；标准普尔500指数收升2.63点，或0.1%，至2,703.96点；纳斯达克指数收低8.14点，或0.11%，至7,210.09点。

指标10年期美债升5/32，收益率从周三尾盘的2.941%跌至2.9225%。

工业股攀升0.59%，Quanta Services Inc领涨，该公司公布季报后跳升3.04%。联合技术表示正探讨分拆业务组合的可能性后股价大涨3.34%。

能源股升1.08%，也有助于支撑升势，因在美国公布原油库存意外减少后，油价上扬。

Chesapeake Energy Corp暴涨21.67%，创2016年4月来最大单日百分比升幅，此前该公司公布季度业绩和财测。

美国各证交所共计成交68.1亿股，低于过去20个交易日的日均成交量84.4亿股。

纽约证交所涨跌股家数比为1.09:1，纳斯达克市场跌涨股家数比为1.41:1。

有两只标普500指数成份股触及52周新高，九只触及新低。有58只纳斯达克指数成份股触及52周新高，47只触及新低。(完) (编译 利棣儿/李军；审校 母红)