美国股市：苹果大涨刺激三大股指再创纪录最高收位，周线涨势延续

* 美国就业岗位增速加快，但薪资增长停滞不前

* 苹果升至纪录高位，因公司财测强劲

* 高通跳涨，受博通可能提出收购的消息刺激

* 道琼工业指数收高0.1%，标普500指数收涨0.31%，纳斯达克指数收升0.74%

路透11月3日 - 美国股市周五收盘上涨，权重股苹果股价急升扶助推高三大股指，投资者评估喜忧参半的美国就业市场报告。

三大股指均创最高收盘点位，本周标普500指数和道琼工业指数连续第八周上涨，纳斯达克指数连涨第六周。

全球市值最高的上市公司－苹果上扬2.6%，消费者到苹果店排队购买最新款的iPhone。上日苹果给出的节日季营收预期也好于预期。

美国10月非农就业岗位增速加快，9月就业增长因飓风来袭放缓，不过平均时薪年增幅降至2.4%，为逾一年半来最小增幅，显示通胀将可能继续低于2%的美联储目标。

“这确认了美国经济稳定增长，但通胀压力不大的温和局面，”BMO Global Asset Management投资策略师Michael Dowdall说。

道琼工业指数收高22.93点，或0.1%，至23,539.19点；标准普尔500指数收涨7.99点，或0.31%，至2,587.84点；纳斯达克指数收升49.49点，或0.74%，至6,764.44点。

苹果对三大股指带来最大的提振，且扶助推高科技板块上涨0.9%，该板块领涨标普500指数所有类股。

“这显然是苹果季报良好和财测强劲带来的后续效应，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz说。

三大股指本周周线上升，本周有一系列重大事件，包括公布了下任美联储主席提名人，美国总统特朗普和共和党人提出的期待以久的减税议案。

个股消息方面，高通暴涨12.7%，此前有报导称，博通正在探讨收购高通的可能性。博通劲升5.4%。

安泰保险(Aetna)涨2.7%，此前路透报导，美国药房运营商CVS Health Corp和安泰保险正致力于敲定最终合并条款，预计交易最早在12月公布。CVS收低0.2%。

公司第三季季报仍在高峰期。迄今已有超过400家标普500指数成份股企业公布了业绩，根据汤森路透I/B/E/S，预计公司第三季获利增长8%，高于10月初预期的5.9%。

保险商美国国际集团(AIG)下挫4.6%，因投资者对该公司增加8.36亿美元拨备感到意外。

星巴克公布业绩后升2.1%。

纽约证交所跌涨股家数比为1.09:1，纳斯达克市场跌涨股家数比为1.02:1。

美国各证交所共计有约67亿股成交，高于过去20日的日均成交量63亿股。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)