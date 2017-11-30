美国股市：道指升破24,000点关口，受税改立法加速推进提振

* 共和党参议员麦凯恩支持税改议案，帮助提振股市

* OPEC延长减产的消息扶助能源类股领涨

* 金融与工业类股受到减税希望提振

* 道指收高1.39%，标普500指数和纳斯达克指数分别收升0.82%和0.73%

路透纽约11月30日 - 美国股市标普500指数周四收于纪录高位，道琼工业指数则首次突破24,000点关口，因投资者愈发相信，共和党推动的美国税改立法将取得成功。

共和党参议员麦凯恩(John McCain)决定支持税改议案，为这一立法进程又注入新动力。麦凯恩曾帮助让共和党废除奥巴马医保(Obamacare)的努力遇挫，外界认为他的“赞成”票对于税改议案的通过至关重要。他表示，该议案将提振经济，尽管“远不够完美”。

“我们看到有一些‘反对’票变成了‘赞成’票，让该议案的通过更有把握，”BB&T Wealth Management资深副总裁Bucky Hellwig说。“现在已经开始冲刺力图尽快通过，投资者已经在说，准备好借此机会买入了。”

参议院将于周四稍晚就税改议案的修正案开始投票，最终投票将在周四晚间或周五一早进行。

在企业获利强劲、经济数据稳健、以及对企业减税的希望推动下，道指今年已经突破四个1,000点的整数关口。税改议案将把公司税率从35%降至20%。

道琼工业指数收高331.67点，或1.39%，至24,272.35点；标准普尔500指数收涨21.51点，或0.82%，至2,647.58点；纳斯达克指数升49.63点，或0.73%，至6,873.97点。

市场成交量异常高涨。

罗素2000指数收高0.12%，连续第三天创下收盘纪录高位。然而，该小型股指数涨势落后大型股指数，意谓着市场并未完全反映减税的预期。

“我们并未见到小型股持续劲扬，对于税案的细节仍不得而知，”Hellwig指出。

根据瑞银策略师们的估计，市场反映减税的机率仅有20-40%。

瑞银美股策略师Keith Parker估算，企业税率降至25%，将使标普500成份股获利提高6.5%。

标普及道琼工业指数均创下连续第八个月上涨，而纳斯达克指数则为连五月上扬。

由于投资人抛售科技类股，纳斯达克指数周三创逾三个月来单日最大跌幅。然而，标普科技股周四则扳回部份跌幅，终场收高近1%。

标普能源类股涨幅居前，收涨1.55%，主因OPEC同意将石油减产计画展延至2018年底。

工业类股上涨1.53%，受运输类股跳升近2%所扶助；企业税下调将令后者大获提振。

标普金融类股回吐稍早涨幅，终场收高0.6%，因市场预期银行减税的效应将透过股票购回的方式传递到投资者身上。

数据显示基本物价压力持续上升，加上上周初请失业金人数减少，均有助于市场人气。

美国各证交所共计成交约90亿股，创下6月23日以来高位，远高于过去20日的日均成交量65.6亿股。

纽约证交所涨跌股家数比为1.41:1，纳斯达克市场为1.13:1。

标普500指数成份股中有119家创52周新高，没有个股创52周新低；纳斯达克成份股中有184家创52周新高，23家创52周新低。(完) (编译 徐文焰/龚芳; 审校 戴素萍/李爽)