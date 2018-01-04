美国股市：道指历史上首次收于25,000点之上，延续开年以来的升势

* 12月美国民间就业岗位急增－ADP

* 梅西百货下挫，因节日销售令人失望

* 道琼工业指数收高0.6%，标准普尔500指数收高0.4%，纳斯达克指数收升0.18%

路透纽约1月4日 - 美国股市周四道琼工业指数历史上首次收于25,000点之上，其它主要股指也再创纪录最高收盘点位，因全球经济数据强劲，扶助股市延续开年以来的升势。

含30支蓝筹股的道琼工业指数在2017年跨过五个1,000点大关，受助于总统特朗普的经济刺激计划和公司盈利稳固。

道指上涨5,000点只用了不足一年的时间，这是该指数在1896年5月创立以来的最快速度。

美股在2018年开局强劲。指标标普500指数周三首次收在2,700点以上，纳斯达克指数周二收在7,000点的上方。这两个股指周四均刷新纪录最高收位。

全球大型经济体强劲的制造业和服务业数据周四为市场提供了利多的基调，而其他数据显示，美国民间雇主12月加大招聘力度。至为关键的美国非农就业报告将在周五公布。

“市场预期，股市将会出现波动并回落，”保德信金融首席市场策略师Quincy Krosby表示。

“不过，只要经济成长，公司盈利增长...仍然有稳固支撑，”Krosby表示。涨势显示“投资者预计至少在最初的几个月里情况将保持稳健。”

道琼工业指数收高152.45点，或0.61%，至25,075.13点；标准普尔500指数收高10.93点，或0.4%，至2,723.99点；纳斯达克指数收升12.38点，或0.18%，至7,077.92点。

CBOE波动率指数收在9.22。该指数近几个月保持在纪录低位附近。

金融股周四领涨标普500指数，富国银行涨1.3%、摩根大通升1.4%，高盛上涨1.4%。

标普500指数成份股企业将很快公布季报，摩根大通在下周公布业绩。

下跌个股中，拥有Victoria’s Secret的L Brands下挫12.3%，因季度盈利预估令人失望。

梅西百货跌3.3%，此前公司公布节日销售仅温和增长，并表示今年将关闭分店和裁员数千人。

包括杰西潘尼(J.C. Penney)在内的其他百货店股价也下跌。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.46:1；纳斯达克市场为1.50:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约70亿股成交，高于过去20日的平均日成交量63亿股。(完) (编译 利棣儿；审校 张荻)