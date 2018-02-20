美国股市：道指和标普500指数结束六连涨，因沃尔玛大跌带来沉重压力

* 沃尔玛下挫，此前公布节日季盈利不及预期

* 亚马逊和科技股上涨，扶助纳指

* 道指跌1.01%，标普500指数跌0.58%，纳指微跌0.07%

路透纽约2月20日 - 美国股市道琼工业指数和标普500指数周二结束六连涨，因沃尔玛大跌带来沉重压力，但亚马逊和芯片股走高，扶助纳斯达克指数守在平盘附近。

沃尔玛公布节日季获利逊于预估，且线上销售增长大幅下降。公司股价暴跌10.2%，创下1988年1月来最大单日百分比跌幅。

股市近几周走势震荡，一度从1月26日的高位下跌超过10%，到上周才反弹，创下五年来最好的周度表现。周二下跌，标普500指数再次跌穿50日移动均线的技术支撑水准。

“经济格局和公司盈利的基本面并没有真正的转变，但显而易见，沃尔玛业绩为市场带来一些担忧，”Global Markets Advisory Group资深市场策略师Peter Kenny表示。

“我们正在寻找市场根基稳固的确认，技术面的确认。”

沃尔玛业绩拖累其他杂货零售股下跌，Target挫跌3%，Kroger跌4.2%。标普必需消费类股下滑2.25%，今年迄今下跌近5%。

形成对照，线上零售商亚马逊攀升1.4%。

道琼工业指数收跌254.63点，或1.01%，收报24,964.75点；标准普尔500指数下跌15.96点，或0.58%，至2,716.26点；纳斯达克指数收低5.16点，或0.07%，至7,234.31点。

美股1月开始的跌势是由数据引发对经济可能过热的担忧拖累的，数据促使公债收益率迅速攀升，并令投资人担心美联储可能在加息上变得更积极。

尽管仍在四年高位附近，10年期美债收益率尾盘略微缩减涨幅，由上周五的2.877%升至2.8896%，公债价格跌4/32。

标普科技股指数升0.3%，在标普各板块一枝独秀，受半导体类股大涨近2%力撑。

晶片商高通收低1.3%，此前该公司将收购NXP Semiconductors NV的报价由每股110美元上调至127.50美元，后者股价跳升5.96%。

“高通上调对NXP的收购报价肯定令所有半导体股吸引力增强，”TD Ameritrade首席市场策略师JJ Kinahan表示。

美国最大的家居修缮用品连锁店家得宝微跌0.14%，此前该公司公布的季度盈利胜于市场预期。

美国各证交所共计成交67.9亿股，低于过去20个交易日的日均成交量84.8亿股。

纽约证交所跌涨股家数比为1.98:1，纳斯达克市场为2.05:1。(完) (编译 利棣儿/李军；审校 刘静/李军)