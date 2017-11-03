美国财政：特朗普减税规模料不会成为美国史上最大

路透华盛顿11月2日 - 美国总统特朗普一再宣称，他提出的减税计划将是美国史上最大规模；但实际上其减税力度甚至都谈不上接近纪录高位。

如果特朗普谈论的仅仅是企业税减免，那他有望达到这一目标，但税改计划还包括了其它税收。

特朗普及其国会共和党同僚提议，将最高企业税率从35%下调至20%。若他们的计划成功，则将成为一个多世纪前开始征收现代企业税以来，美国企业税削减规模最大的一次。

按照共和党人的提议，这一次企业税将下调43%；相比之下，史上第二大规模的企业税削减，是在1980年代前共和党总统里根将企业税下调26%。

根据华盛顿智库Tax Foundation搜集的最高个人所得税税率数据，在个人税方面，特朗普的说法并不成立。(美国税率图表：tmsnrt.rs/2z5Cv20)

国会一些共和党人放弃支持削减目前为39.6%的最高个人所得税税率。但即便他们将该税率降至特朗普希望的35%，特朗普还是无法赢得炫耀的资本。

美国前总统里根曾将最高个人所得税税率从70%降至28%。

但同为共和党出身的美国前总统沃伦·哈定(Warren Harding)和卡尔文·柯立芝(Calvin Coolidge)就拿到了这样的资本。1922年，最高个人所得税税率为73%，而到1925年降到只有25%。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/白云)