美国金融：新任美联储金融监管副主席夸尔斯称，将重新检讨多项规定

路透纽约11月7日 - 美联储金融监管副主席夸尔斯(Randal Quarles)周二表示，“一切有待重新检讨”；目前美国联邦储备理事会(美联储/FED)正再考虑调整一些过去10年间因应危机时期的银行业规定，让华尔街和共和党希望减少繁文缛节的人怀抱一些希望。

这是夸尔斯在本月就任后首度发表公开谈话，他称有些领域可以马上进行调整，例如调整规定以适用不同规模的公司。

“随着我就任，我发现美联储对于重新检讨抱持相当开放的态度，这让我感到振奋，”他在纽约的一场银行业会议上表示，他补充称监管调整终究“无法让所有人都满意”。

同时担任美联储理事的夸尔斯表示，尽管银行业压力测试及资本规定有存在的必要，但应该用“更为简便”、“更为透明”的方式来实施相关测试。他并指出，对杠杆比率设限应该仍会是金融稳定性的主要防护网。

他称，网路攻击及金融技术发展等新风险，可能引爆下一波的金融危机。“历史显示，问题不仅在于‘我们已知的风险往哪个方向发展’，也在于有哪些新风险正在形成中。”

在25分钟的问答时间内，夸尔斯称美联储并不需要等待立法，而是可以“马上采取行动”针对不同规模的公司调整规定。

他称，关于一份透明度的提案，美联储“将在不久后”正式征求公众意见，但他并未进一步说明。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)