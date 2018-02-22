美国金融：本周公债发行量创历史第二高，但债市经受住了冲击

路透纽约2月22日 - 美国政府寻求筹集更多资金为预计飙升的预算赤字融资，本周发行了2,580亿美元公债，为历史第二高单周发行规模，但美国债市面对冲击阵脚未乱。

政府本周发行了大量公债，其中三个月和六个月期国库券供应量创纪录，但华尔街和投资者相对轻松地予以消化。

不过，这是有代价的。

财政部向购买短期公债的交易商和投资者支付的利率创逾九年来最高。

分析师表示，为满足预算需要，财政部未来数月料将增加公债发行，而投资者和交易商可能会要求获得更高的回报才会购买。

“市场清算(收益率)水平将上升，”瑞士信贷驻纽约的美国利率业务主管Praveen Korapaty称。“今年晚些时候，累积的融资缺口将激增。”

美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录公布后不久，指标10年期公债收益率触及四年高点2.957%。

“公债市场有下跌倾向，”BMO Capital Markets驻纽约的美国利率策略主管Ian Lyngen称。

美国财政部周四发行了290亿美元七年期公债，是本周发行的最后一批公债。财政部数据显示，最新的七年期公债得标收益率为2.839%，是近七年来最高水平。(完) (编译 汪红英/王灿；审校 张涛/王颖)