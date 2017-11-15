美国金融：联邦存款保险公司董事长对银行业监管松绑发出警示

路透华盛顿11月14日 - 即将离任的美国联邦存款保险公司(FDIC)董事长格伦伯格(Martin Gruenberg)忧心指出，银行业者以及同情银行业的监管机关，在放宽2007-2009年金融危机后所制定的规则方面，做法有可能过度。

格伦伯格周二对危机后的监管情况进行了全面的辩护，称这些规定让美国银行业更加安全，而且并未因此牺牲获利能力。

“危险在于监管规定的调整可能逾越界线，大幅削弱监管的要求，”他在为一监管与市场主题的论坛预先准备的讲稿中表示，“大家必须搞清楚：我们最大的银行业组织，并不是自愿持有那些现有规定要求的强化资本及流动性资产缓冲。”

格伦伯格提出警告，美国经济正位于史上持续时间第三久的扩张当中，暗示美国经济潜在的大幅修正可能已经迟到了。如果金融市场或整体经济遭受冲击，监管者应该要确认银行业能够抵御这样的压力。

格伦伯格特别提到，全球央行让货币政策重新正常化的努力，可能随着利率上扬而构成问题。他表示股市、债市与地产市场都已“价格偏高”，暗示可能即将出现一波修正。

“总而言之，这些情况可能会对金融市场参与者构成巨大风险，”他说，“虽然危机后的改革措施使得银行业目前变得更加强健且更有韧性，但他们并非无懈可击。”

格伦伯格强调了抵制反对特朗普政府和银行业争取放松监管努力所面临的这些潜在风险。

对于将部分投资移出强化补充杠杆率(Enhanced Supplementary Leverage Ratio)的计算范围，并降低该比率，借此放松大型金融公司资本要求的做法，格伦伯格还特别表达了担忧。

格伦伯格并未排除全盘重新调整现有规则的可能性。他说，部分规则可以不那么严厉，例如“沃克尔规则”对自营交易的禁令。

格伦伯格是为数不多的由前总统奥巴马任命，但仍执掌金融监管机构的人士之一。他的任期将在11月底结束。(完) (编译 陈宗琦/汪红英；审校 张明钧/许娜)