美国金融：鲍威尔将入主美联储，银行业者面临苦乐参半的前景

路透纽约11月3日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席确定由鲍威尔(Jerome Powell)出线后，美国银行业者料将面临苦乐参半的处境，鲍威尔支持的放松管制将有利金融业，但他上任后货币政策料将延续现行方向，债券收益率曲线进一步趋平，将为金融业带来挑战。

由于银行以较低的短期利率借入资金，再以较高的长期利率放贷，收益率曲线陡化被视为有利于银行，因为净息差扩大有助于增加获利。但在现行美联储政策之下，收益率曲线趋平。

美债收益率曲线通常反映投资人对经济情况及通胀前景的看法。

较陡的收益率曲线通常预示经济增速及通胀率较强劲。较平坦的收益曲线大多出现在美联储调升短期利率时，也暗示经济增速及通胀率前景较平淡。

但投资人料将乐见鲍威尔对放松监管的看法，在美联储官员之中，他明显更支持放松金融危机后的银行监管措施。

标普银行股指数在2016年11月跳涨近18%，因市场预期美国总统特朗普的政策将刺激经济。

标普银行股指数涨势在2017年降温，今年到8月底为止累计涨幅2.9%。此后，该指数跟着指标10年期美债收益率水涨船高，此外，金融股季报以及对美联储12月加息的预期升温，也助力该指数上涨。

特朗普周四宣布对鲍威尔的提名后，银行股指数当天收涨0.8%，受到美国银行和摩根大通分别上涨1.2%和0.7%的助攻。

就美联储未来的货币政策方向而言，由鲍威尔接任料将让投资者心中比较笃定，因为外界认为他的看法与现任主席叶伦较为一致。他从2012年担任美联储理事以来，从未在联邦公开市场委员会(FOMC)的货币政策表决时投下反对票。

“鲍威尔的影响或许正面，他主张政策应温和退场，而他也是崇尚放松金融监管的人，”纽约Wunderlich Securities首席分析师Art Hogan说。

不过，收益率曲线趋平对银行业却不是好消息，其获利可能因而受到侵蚀。五年期美债和30年期美债收益率之差周五报在81.7个基点，是2007年末以来最窄水平。

图表：美国公债收益率曲线趋平 tmsnrt.rs/2y0Osq6