美股业绩：二十一世纪福克斯第一季营收增至70亿美元，胜过预期

路透11月8日 - 二十一世纪福克斯周三公布，季度营收胜过市场预期，因广告收入增加，且来自传统和在线分销商的营收提振其有线电视业务。

该公司股价盘后上涨近1%。

CNBC周一报导，过去几周二十一世纪福克斯已就将大部分影视资产出售给华特迪士尼(Walt Disney)进行了磋商，不过双方目前双方未进行会谈。

该公司在第一季财报中未谈及上述报导内容。

福克斯有线电视事业务第一季营收增长10%至42亿美元，占当季总营收的逾一半。根据金融数据和分析公司FactSet，这高于分析师平均预估的41.2亿美元。

有线电视事业务国内广告营收增长3%。

FactSet还显示，影视娱乐部门的营收增长3%至19.6亿美元，略高于分析师预估的19.5亿美元。

福克斯称，截至9月30日当季的营收增至70亿美元，高于上年同期的65.1亿美元，也高于汤森路透I/B/E/S访问的分析师预计的68.1亿美元。

归属于股东的净利增至8.55亿美元，或每股盈余(EPS)0.46美元，上年同期为8.21亿美元，或每股盈余0.44美元。

剔除特殊项目的当季每股盈余为0.49美元，与市场预估一致。

报导提到的与迪士尼的谈判给该公司收购其尚未持有的欧洲付费电视集团Sky剩余近61%的股权增加了又一不确定性。福克斯在12月发出了收购提议，交易价值145亿美元。

英国政府正在认真审查该收购提议。梅铎曾多次表示，该交易将在2018年上半年获得批准。

“如果没有被进一步推迟，该交易料将在2018年6月30日之前完场，”福克斯周三称。(完) (编译 杜明霞/汪红英；审校 李爽/戴素萍)