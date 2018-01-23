美股业绩：威瑞森通讯季度营收超预估，执行长称暂无收购媒体业者计划

路透纽约1月23日 - 美国最大的无线电信运营商威瑞森通讯(威讯，Verizon Communications)周二公布季度营收超过分析师预估，电话用户数量增加。公司执行长称，其目前并未考虑收购一家大型媒体。

在同业AT&T试图以854亿美元收购时代华纳之际，分析师想知道威瑞森通讯是否也会收购一家媒体公司。美国司法部去年底起诉AT&T，欲阻止其收购计划。

威瑞森通讯还表示，去年末通过的税改法案将使公司2018年运营现金流提高35至40亿美元。

威瑞森通讯执行长Lowell McAdam在财报公布后的电话会议中称，该公司将公布更多细节，说明员工投资计划。周二晚些时候，他对CNBC表示，威瑞森通讯的非管理层员工每人将获得50股限制性股票。非管理层员工总计约15.5万人。

威瑞森通讯在纽约证交所收跌0.4%，至53.23美元。

截至12月31日的第四季可归属于威瑞森通讯的净利为187亿美元、或每股4.56美元，明显高于上年同期的45亿美元、或每股1.10美元。

不计减税影响等项目的每股获利为0.86美元。

总营收从上年同期的323.4亿美元增至340亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期营收为332.6亿美元，经调整每股获利为0.88美元。

该公司预期2018年全年营收将以低个位数百分比的速度成长，服务营收则在年底或2019年年初左右转为正成长。

该公司还预估经调整的每股获利也将实现低个位数百分比成长，该数据剔除了税改及该公司采用新会计标准的影响。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张荻/许娜)