美股业绩：家得宝上调全年财测，飓风提振需求

(新增更多细节)

* 美国第三季度同店销售额增加7.7%，预估为增加6%

* 第三季度获利和营收均超出预期

* 飓风因素使同店销售额增加2.82亿美元

路透11月14日 - 美国最大的家居修缮用品零售商家得宝周二上调了全年获利和营收预期，此前飓风哈维(Harvey)和伊尔玛(Irma)的侵袭增加了对发电机、手电筒和重建材料需求。

家得宝借力近些年房地产市场复苏东风，第三季度进一步受到强有力提振，因为飓风侵袭使南部各州消费者前往家得宝门店购买应急物资。

今年家得宝股价已上涨23%，周二收盘涨1.64%至168.06美元。

尽管第三季度营收增加，但投资者仍然担心美国房地产市场复苏动能或将消退。

家得宝首席财务官在发布财报后的电话会议上谈到了上述担忧。

“当我们全面思考房市并担心放缓时，我们不认为这是2018年、2019年及2020年的情况，”Carol Tomé表示。她提到较老旧房屋的存量和价格上升。

技术熟练的工人不足，导致房屋供应受到冲击并推高成本，美国房价则连续第七年攀升。

家得宝第三季净营收成长8%至250.3亿美元，因平均收入跳增5%，且交易量增加2.5%。

高价商品的销售成长12%，定价900美元以上的高价商品占了总销售的逾五分之一。

该公司公布发电机等飓风相关商品的可比销售有两位数增幅。

该公司称，飓风因素使得当季可比销售增加约2.82亿美元。

第三季美国门店可比销售增长7.7%，超过汤森路透I/B/E/S预估的增长6%。

家得宝称，现在预计2018年1月止的财年销售将增长6.3%，可比销售增长6.5%，每股盈余7.36美元。

在截止10月29日的三个月，公司净利增长10%至21.7亿美元，或每股盈余1.84美元。

据汤森路透I/B/E/S，该公司扣除飓风相关项目的每股盈余料为1.87美元。

分析师原本平均预期每股盈余1.82美元，营收245.5亿美元。(完) (编译 王灿/戴素萍/李爽 审校 李婷仪/张荻)